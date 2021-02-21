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基隆市農會代表選舉出爐 理事長余松次連任面臨挑戰

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市農會農事小組長及會今天員代表投票，下午開票選出11名小組長及31名代表。圖／基隆市政府產發處提供
基隆市農會農事小組長及會今天員代表投票，下午開票選出11名小組長及31名代表。圖／基隆市政府產發處提供

基隆市農會農事小組長及會員代表今天投票，下午開票選出11名小組長及31名代表。現任理事長余松次表態爭取連任，但因支持陣營會員代表席次低空飛越2/3安全門檻，如果有人倒戈，3月3日理事選舉，3月12理事選舉都可能出現變數。

基隆市農會第19屆會員代表選舉， 具投票權農民共761人，分設11處投開票所，投票率80.95%。基市府產業發展處長黃健峰在余松次、市農會常務監事黃李欽及總幹事陳賜陸陪同，到投開票所了解投票情況，慰勞工作人員辛勞，期許新選出的農會幹部及農民代表，熱誠服務農民，促進農業發展。

市農會11個農事小組小組長、副組長共25人登記參選。會員代表應選31人，有39人登記參選，其中堵南、友蚋小組同票，抽籤決定當選人。會員代表3月3日召開代表大會，選出9位理事及3位監事，理、監事3月12日開會議選出理事長．常務監事。

據了解，余松次陣營推出的代表人選共21人當選，剛好超過2/3 ，如果以1人複選9人方式選舉理事，可望贏得多數席次。對手陣營獲得10席，如果能再爭取到1人加盟，超過1/3席次，就可主張把選舉方式改成1人可複選4人，拿下4席理事，再伺機挑戰理事長寶座。

會員代表當選人為王武舜、蘇錦枝、江瓊雪、蘇漢銘、朱李祥、張樹木、王國緯、楊振山、周清敏、高進益、溫炳煌、林國年、陳保家、謝連堂、尤羿茹、李門長、李文良、陳錦文、張美芳、陳金玉、蘇天浩、謝永芳、蘇俊發、翁文貴、黃李欽、王壽山、余源、蔡永富、廖駿彰、余瑞聰、余桑豪。當選人名單以基隆市農會公告為準。

基隆市農會各農事小組小組長、副組長當選人名單：

深澳小組：李清標、鄭瑞清

中和小組：余仁木、王胡足月

武崙小組：劉黃碧霞、黃國隆

暖暖小組：黃金和、林月娥

自強小組：賴麗紅、陳俊龍

瑪東小組：陳金寶、陳富騫

瑪陵小組：陳耀輝、陳火良

友蚋小組：黃倱龍、蘇清吉

泰安小組：王豐吉、陳王丁財

堵北小組：廖敏雄、謝致理

堵南小組：余棋、余忠偉

基隆市農會農事小組長及會員代表選舉今天投票，因應防疫落實消毒、量體溫等防疫工作。圖／基隆市政府產發處提供
基隆市農會農事小組長及會員代表選舉今天投票，因應防疫落實消毒、量體溫等防疫工作。圖／基隆市政府產發處提供

農會 投票率

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