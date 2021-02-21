太平山森鐵路線之一穿越羅東林業園區 破壞景觀惹反彈

太平山森林鐵路平原線復甦計畫的期中報告出爐，打算從羅東車站經羅東林業文化園區，再接到中興文創園區，形成「雙園區」。但由於路線會穿過文資法列為「文化景觀」的羅東林場，遭不少人反對。縣政府表示，目前討論中尚未定案，也會有另外一條不穿過羅東林場、沿著台鐵舊鐵道的方案。

以前日治時期太平山伐木，小火車載運木材沿線設10個車站，森林小火車終點站就位於羅東林業文化園區裡的竹林車站，早年帶動羅東鎮繁榮發展。

宜蘭縣政府文化局2012年依照文化資產保存法，把「羅東林場」登錄文化景點，「處長宿舍」登錄歷史建築；林業文化園區近年來經由羅東林管理整理擴充，已經成為市區旅遊人氣景點、拍照及拍影片的場域。

縣政府向中央爭取太平山森林鐵路復甦計畫，目前進入平原線可行性評估，依照工程顧問公司提出期中報告，把平原線分成四段，包括都會歷史段（羅東車站到中興文創）、田園景觀段（大洲到天送埤）、天長地久段（天送埤到清水地熱）、山城部落生態運輸段（牛鬥到土場），會以都會歷史段先施作。

都會歷史段的路線從火車站經過羅東林業文化區，再到中興文創園區，為此在羅東林業文化園區增設「新竹林站」，整理周邊景觀建置停車空間供旅客轉乘使用。

由於路線劃過羅東林業文化園區，招致不少反彈聲音，也有規劃審查委員認為，此處是文資法登錄的文化景觀場域，園區設施完整，氛圍也深受遊客喜愛，如今突然被森林小火車路線穿過，弊多於利。

此外，這條路線定位在觀光，絕非交通運輸，位處都會區的路線兩邊要讓遊客欣賞什麼景色？總不能映入眼簾是都會水泥建築吧？

縣府秘書長林茂盛表示，期中報告的初步構想還沒定案，另外會有一條是不穿過羅東林業園區的周邊路線，大致沿著將來鐵路高架後的舊鐵道而行，路線的景觀特色也都會納入一併考量。