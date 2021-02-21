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地方角力戰 花蓮富里鄉農會改選代表全數連任

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣富里鄉農會34名會員代表順利連任，顯示農會人馬大獲全勝。圖／富里鄉公所提供
花蓮縣富里鄉農會34名會員代表順利連任，顯示農會人馬大獲全勝。圖／富里鄉公所提供

今天是地方農會基層幹部選舉日，其中花蓮縣富里鄉農會延續去年鄉長罷免案角力戰，應選出34名會員代表，卻有50人登記參選。農會總幹事張素華表示，原本的代表尋求連任，其餘16名則是鄉公所推派，投票結果是農會大獲全勝，感謝農友願意支持農會，並繼續努力讓全台看見富里農特產品。

去年11月，由富里鄉羅山村發起罷免鄉長陳榮聰案，最後未達門檻不成立，但地方角力戰延續到農會改選，農會總幹事張素華與鄉長陳榮聰，因選舉恩怨發生用地糾紛，據了解，鄉公所另推出16名會員代表要參加農會選舉，地方人士坦言，今年富里鄉農會改選「選情很詭異」。

不過今天投票結果仍由張素華推薦、原本的34名會員代表全數連任，也讓總幹事改選更有勝算。張素華說，富里鄉農會會員有2008人，下月2日舉行理監事投票，要選出理事9位、監事3位；下月10日則是理事長及總幹事改選，她說，看到會員代表連任，更有信心能拿下總幹事一職。

張素華特別感謝會員的支持，她表示，富里鄉很偏遠，很多人不知道地理位置，4年來團隊帶領農民走出富里，舉辦金針花季、稻草藝術季等農村休閒活動，尤其是稻草藝術季在春節吸引約30萬人次拍照打卡，也帶動農產品銷量，讓全台都知道富里鄉的美好，若有機會選上會持續推動富里鄉農特產品。

花蓮縣富里鄉農會舉辦稻草藝術季，在春節連假吸引約30萬人次造訪。記者王思慧／攝影
花蓮縣富里鄉農會舉辦稻草藝術季，在春節連假吸引約30萬人次造訪。記者王思慧／攝影

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