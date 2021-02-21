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台東幸福家園再出擊 寄望今年7月可全數脫售
台東縣政府興建幸福住宅已逾220戶進住，約有40戶被質疑設計出問題如磁磚出現色差等，目前仍近80戶未交屋或銷出，縣府督導廠商改善，希望今年7月前可全數解決。縣府另改建勞工育樂中心為返鄉青年優惠租屋處，鼓勵青年返鄉工作租賃，前年14房全滿，近年逢疫情只剩3人居住，待疫情緩和後也將重新招租。
縣府在史前館旁興建300戶幸福住宅，空間從20坪到30坪不等，價格300萬元到360萬元，原本去年中就要全數進住，卻發現施工瑕疵、住戶不滿無第三方驗收等問題，延至今年初尚未解決，但進住者認為不如外界所說那麼差，「有改善的空間，但環境非常清幽，晚上甚至聽得見近2公里外的台九線車輛聲」。
住戶碰到的問題包括未拿到貸款，也有人發現屋內磁磚有嚴重色差，縣府都要求包商改進，當地位在台東市和卑南鄉交界，略為偏遠，未來生活機能可能是比較大的問題。
建設處表示，目前已有224戶進住，另有25戶要求要修改設施或設計、15戶產權出問題，8戶提出訴訟，未來將有26戶要公開標售，2戶已交給縣府運用，將邀請網紅進住，協助行銷台東。日前彰化等縣市曾派人到台東實地參訪，作為當地興建類似幸福住宅的參考。
另外，縣府為爭取外漂遊子返鄉，把勞工育樂中心改建為返鄉青年優惠租屋處，以便宜價位供返鄉遊子租住，最盛時期14房全住滿，但去年迄今碰上疫情只剩3人，將等疫情過後重新招租。
社會處表示，台東的工作機會大多在台東市，所以在台東市規畫供租住的空間，希望成為遊子返鄉的跳板，等到在各鄉鎮自家附近找到更合適工作再返家，和住在外縣市比起來，至少近一點，租屋價位也比較便宜。
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