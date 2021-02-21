宜蘭五結鄉農會爆選務疏失21張廢票 就算補蓋章也無法挽救

宜蘭縣五結鄉農會今天辦理農會選舉發生重大瑕疵，由於指導員忘記在民眾領取選票時蓋章，造成發出去的21張已投選票，竟變成「廢票」，引發抗議。縣府農業處請示農委會能否補蓋指導員的章，據以認定為「有效票」，農委會說依法無據，只能被視為無效票。

今天各地農會改選會員代表及小組長，依照規定民眾投票領取選票時，指導員必須在選票左下角蓋章，但今天早上五結鄉大吉投開票所的吳姓指導員一時疏忽，忘了蓋章，直到選務督導人員9點多前往時發現，暫停發選票，陳報縣政府農業處，經請示農委會，依照選罷法第27條，這21張選票必須被視為無效票。

五結鄉農會有兩派人馬競爭激烈，竟然傳出選務作業疏失。這也是宜蘭縣各農會改選以來，第一次出現指導員忘了蓋章的疏失，全國也查不出這種案例。

消息傳出後，會員代表候選人在投開票所外議論紛紛，會員代表余宗漢怒批五結鄉農會選務人員的作業疏失，怎麼可以把責任歸咎在候選人身上？使大家得票少了，這不合理，應該視為有效票；簡萬登代表更揚言，如果不尋求補救辦法，不排除發動農民去包圍抗議農會。

其實民眾投下的這21張選票，蓋投的支持對象十分明確，有人建議是否以補蓋指導員的印章彌補，改認定為「有效票」，但縣政府農業處下午請示農委會，補蓋章依法不合，也無此先例，仍必須被視為無效票。

五結鄉農會這次共設置15個投開票所，選民數2537多人，今選出會員代表及小組長，下個月再由會員代表選出理監事。五結鄉農會總共要選出45席會員代表，至於大吉選區共7人角逐會員代表，選出5人，該選區的選舉人數270餘人，換言之會員代表候選人大約3、40票左右就能當選，所以如果21票被視為無效票，可能造成影響。