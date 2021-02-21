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花蓮縣府推濕地生態旅行 打造「慢精品」旅遊型態

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣擁有「花蓮溪口重要濕地」、「馬太鞍重要濕地」，縣府建設處規畫濕地小旅行，打造專屬花蓮的「慢、精品」旅遊型態。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣擁有「花蓮溪口重要濕地」、「馬太鞍重要濕地」，縣府建設處規畫濕地小旅行，打造專屬花蓮的「慢、精品」旅遊型態。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣擁有二處國家級重要濕地「花蓮溪口重要濕地」、「馬太鞍重要濕地」，各代表出海口的魚類、鳥類棲地，以及瀕危台灣火刺木復育等生態。為讓民眾親近並了解濕地，縣府建設處規畫濕地小旅行，帶領遊客深度探訪，反應熱烈，將擴大舉辦活動，打造專屬花蓮的「慢、精品」旅遊型態。

縣長徐榛蔚近日主打觀光特色「慢、精品、花蓮」目標，其中花蓮濕地生態豐富，建設處推動小旅行活動，邀請台灣大學漁科所、台灣山林復育協會等單位，用實際體驗方式，傳達濕地保育的觀念，第一次舉辦就吸引超過百位民眾參與，建設處研擬擴大續辦，盼能推動地方觀光市場。

建設處表示，花蓮溪口是洄游魚類連結陸地與海洋的重要臍帶，由台大漁科所長兼鰻魚發展基金會董事韓玉山教授，分享鰻魚研究中的點滴與鰻苗捕撈的歷史數據與走向；並在講師的帶領下，可同時看到來自海岸山脈的火成岩與中央山脈的變質岩，演譯歐亞與菲律賓海板塊相互角力的結果，在河海交會處黑尾鷗、東方環頸鴴、小白鷺、岩鷺等都在濕地覓食。

在馬太鞍濕地部分，舉辦台灣火刺木復育工作坊，邀請台灣山林復育協會執行長蔡智豪及講師陳欣一分享，棲地與生物多樣性考量生態植栽。台灣火刺木的復育首先找到原生母株，先種植擴大族群量，取得足夠數量後採果播種發芽，讓濕地生態更多元化。

建設處都市計畫科長徐世麗說，由於濕地小旅遊反應熱烈，規畫續辦第二梯次，並與觀光處合作擴大舉辦，請民眾關注縣府建設處網站最新消息，把握機會報名。

花蓮濕地生態豐富，建設處推動小旅行活動，邀請台灣大學漁科所、台灣山林復育協會等單位，用實際體驗方式，傳達濕地保育的觀念。圖／花蓮縣政府提供
花蓮濕地生態豐富，建設處推動小旅行活動，邀請台灣大學漁科所、台灣山林復育協會等單位，用實際體驗方式，傳達濕地保育的觀念。圖／花蓮縣政府提供

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