快訊

空汙釀禍？西濱車禍疑肇因能見度差 彭啟明：霧霾結合

影／濃霧中連環撞 他受傷倒車道剛爬起來 後車又輾上來　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／五結農會改選指導員未蓋章疏失 抗議21張選票變廢票

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣五結鄉農會改選，傳出指導員未在選票上蓋章疏失，造成21張選票變成廢票，引爆多名候選人不滿，議論紛紛。 記者戴永華/攝影
宜蘭縣五結鄉農會改選，傳出指導員未在選票上蓋章疏失，造成21張選票變成廢票，引爆多名候選人不滿，議論紛紛。 記者戴永華/攝影

宜蘭縣五結鄉農會選舉競爭激烈，位於第2投開票所的大吉社區活動中心，上午傳出有21張選票未蓋指導員章的疏失，被視為廢票，候選人及支持者得知後，群起譁然，高喊抗議。

依照規定，民眾投票領取選票時，指導員必須在選票的左下角蓋章，但今天早上該投開票所吳姓指導員一時疏忽，忘了蓋章，直到縣政府農業處人員前往督導時發現疏失，經請示農委會，依照選罷法第27條，這21張選票必須被視為無效票。

今天各地農會改選會員代表及小組長，五結鄉農會有兩派人馬競爭激烈，竟然傳出選務疏失。這也是宜蘭縣各農會改選以來，第一次出現指導員忘了蓋章的疏失。

消息傳出後，候選人在投開票所外議論紛紛，會員代表候選人余宗漢表示，今天本來選舉進行很順利，大吉投開票所投票到第22張選票時，被發現指導員沒有在選票上蓋章，被判無效票！這是主辦單位及選務人員的作業疏失，大家合法投票，應視為有效票，怎麼可以把責任歸咎在候選人身上。

另一位會員代表簡萬登表示， 你自己選與作業單位的疏失，怎麼可以當成廢票？不合理！不排除發動農民去包圍抗議農會。

縣政府表示，今天下午2點開票結束後，這21張未蓋指導員章的選票必須彌封，如果候選人覺得權益受損，可以循司法途徑解決。

據了解，五結鄉農會這次共設置15個投開票所，選民數2500多人，各選區農會代表候選人大約30票左右就能夠當選，所以如果21票被視為無效票，可能會造成影響。

前縣議員黃適超表示，由於選務出現疏失，建議候選人提起選舉無效，重新改選。

宜蘭縣五結鄉農會改選，傳出指導員未在選票上蓋章疏失，造成21張選票變成廢票，有候選人揚言要包圍農會。 記者戴永華/攝影
宜蘭縣五結鄉農會改選，傳出指導員未在選票上蓋章疏失，造成21張選票變成廢票，有候選人揚言要包圍農會。 記者戴永華/攝影
宜蘭縣五結鄉農會改選，傳出指導員未在選票上蓋章疏失，造成21張選票變成廢票，引爆多名候選人不滿，高喊抗議。 記者戴永華/攝影
宜蘭縣五結鄉農會改選，傳出指導員未在選票上蓋章疏失，造成21張選票變成廢票，引爆多名候選人不滿，高喊抗議。 記者戴永華/攝影
宜蘭縣五結鄉農會改選，傳出指導員未在選票上蓋章疏失，造成21張選票變成廢票，引爆多名候選人不滿，議論紛紛。 記者戴永華/攝影
宜蘭縣五結鄉農會改選，傳出指導員未在選票上蓋章疏失，造成21張選票變成廢票，引爆多名候選人不滿，議論紛紛。 記者戴永華/攝影

延伸閱讀

屏東農會選舉同額、競爭區投票熱度兩極

「史上最冷靜農會選舉」 高雄各農會選舉平和

苗栗基層農會改選第一階段投票 3地一級戰區投票排長龍

台東縣農會選舉昨查賄選 今早投票仍踴躍

相關新聞

影／五結農會改選指導員未蓋章疏失 抗議21張選票變廢票

宜蘭縣五結鄉農會選舉競爭激烈，位於第2投開票所的大吉社區活動中心，上午傳出有21張選票未蓋指導員章的疏失，被視為廢票，候...

「U TEA 友茶」複合式餐廳開幕 業者盼成基隆版春水堂

富偉翔集團總裁魏振富在中國大陸開拓事業有成，返鄉在基隆成立的複合式餐廳「U TEA 友茶」今天開幕，以成為基隆版春水堂為...

台東縣農會選舉昨查賄選 今早投票仍踴躍

基層農漁會選舉今天投票，台東縣有9家農會、3家漁會，昨晚檢方宣布查獲關山鎮代會主席林峯源涉嫌期約賄選，法官裁定交保侯傳，...

基隆光一路高速公路 橋下水管斷裂

基隆市光一路高速公路橋下水管昨天中午發生斷裂，大批土泥及塑膠碎管布滿馬路，砸到多輛車，幸好沒有砸到人。市府工務處表示，水...

宗教巡禮／花蓮延平王廟 見證奇萊拓墾

位於花蓮市十六股的延平王廟建於清朝咸豐時期，是花蓮第一古廟，建廟近170年來，見證閩南、客家人到花蓮勤奮開墾的過程，也因...

宜蘭推美化 宜興路擴大種紫薇

宜蘭市推廣城市景觀綠美化，打造花園城市，昨天選定宜興路一段至三段將廣植紫薇，做為紫薇植栽的示範道路，希望每年7、8月盛開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。