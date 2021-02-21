影／五結農會改選指導員未蓋章疏失 抗議21張選票變廢票

宜蘭縣五結鄉農會選舉競爭激烈，位於第2投開票所的大吉社區活動中心，上午傳出有21張選票未蓋指導員章的疏失，被視為廢票，候選人及支持者得知後，群起譁然，高喊抗議。

依照規定，民眾投票領取選票時，指導員必須在選票的左下角蓋章，但今天早上該投開票所吳姓指導員一時疏忽，忘了蓋章，直到縣政府農業處人員前往督導時發現疏失，經請示農委會，依照選罷法第27條，這21張選票必須被視為無效票。

今天各地農會改選會員代表及小組長，五結鄉農會有兩派人馬競爭激烈，竟然傳出選務疏失。這也是宜蘭縣各農會改選以來，第一次出現指導員忘了蓋章的疏失。

消息傳出後，候選人在投開票所外議論紛紛，會員代表候選人余宗漢表示，今天本來選舉進行很順利，大吉投開票所投票到第22張選票時，被發現指導員沒有在選票上蓋章，被判無效票！這是主辦單位及選務人員的作業疏失，大家合法投票，應視為有效票，怎麼可以把責任歸咎在候選人身上。

另一位會員代表簡萬登表示， 你自己選與作業單位的疏失，怎麼可以當成廢票？不合理！不排除發動農民去包圍抗議農會。

縣政府表示，今天下午2點開票結束後，這21張未蓋指導員章的選票必須彌封，如果候選人覺得權益受損，可以循司法途徑解決。

據了解，五結鄉農會這次共設置15個投開票所，選民數2500多人，各選區農會代表候選人大約30票左右就能夠當選，所以如果21票被視為無效票，可能會造成影響。