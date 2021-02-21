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「U TEA 友茶」複合式餐廳開幕 業者盼成基隆版春水堂

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆「U TEA 友茶」複合式餐廳今天開幕，以成為基隆版春水堂為目標。記者邱瑞杰／攝影
基隆「U TEA 友茶」複合式餐廳今天開幕，以成為基隆版春水堂為目標。記者邱瑞杰／攝影

富偉翔集團總裁魏振富在中國大陸開拓事業有成，返鄉在基隆成立的複合式餐廳「U TEA 友茶」今天開幕，以成為基隆版春水堂為目標，並供應基隆吉古拉、天婦羅等滷味，展現在地特色。餐廳位在信二路中正公園入口牌樓旁，因此用鋼筋築造通道，呼應鄰近的百年防空洞風情。

魏振富在基隆發展餐飲事業再下一城，先是魏家古法熬煮帶骨牛肉麵在信義區深溪路開店，並在大武崙沙灘開設樂海海鮮燒烤，友茶複和式餐廳2月8日到20日試營運，今天上午舉辦剪綵儀式，正式開業。

友茶位在信二路288號，店址原經營婚紗店。魏振富看準中正公園地標豎梯相關工程完工後，可望提振中正公園一帶商機，在義二路、信二路尋覓店面，最後落腳此處。

新店設計出自魏振富女兒魏翊倫的構想，因為店面旁就是通往中正公園的牌樓，兩地之間有個防空洞，因此1樓左、右兩側規畫成餐、料理區，提供外帶服務。中間通道內鋼筋構築，呈現現代化輕工業風，並營造隧道氛圍，呼應防空洞風情。

穿過鋼筋隧道上樓前往2、3樓用餐區，因為建物已有70年歷史，店家大致保留建築物原樣，呈現老屋樑柱、牆面，並張貼基隆老照片，展現復古懷舊風。

友茶複合式餐廳商品多元，餐點有麻辣麵煲、牛肉麵、丼飯、滷味和小菜。飲料有醇粹茶、奶茶、特調口味和咖啡等供消費者選擇。

富偉翔集團總裁魏振富（左）和女兒魏翊倫經營的「U TEA 友茶」複合式餐廳今天開幕，以成為基隆版春水堂為目標。記者邱瑞杰／攝影
富偉翔集團總裁魏振富（左）和女兒魏翊倫經營的「U TEA 友茶」複合式餐廳今天開幕，以成為基隆版春水堂為目標。記者邱瑞杰／攝影
友茶複合式餐廳1樓中間通道以鋼筋構築「隧道」，呼應鄰近的百年防空洞風情。記者邱瑞杰／攝影
友茶複合式餐廳1樓中間通道以鋼筋構築「隧道」，呼應鄰近的百年防空洞風情。記者邱瑞杰／攝影
基隆「U TEA 友茶」複合式餐廳今天開幕，以成為基隆版春水堂為目標。記者邱瑞杰／攝影
基隆「U TEA 友茶」複合式餐廳今天開幕，以成為基隆版春水堂為目標。記者邱瑞杰／攝影

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