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基隆13年來首位女區長許雅紋 中正及信義區長異動

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆13年來首位女區長許雅紋，中正及信義區長異動。圖／基隆市政府提供
基隆13年來首位女區長許雅紋，中正及信義區長異動。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天公布一波區長人事異動及交接，原信義區長吳國偉調任中正區長，信義區長一職由原市府社會處婦幼及救助科長許雅紋接任，這也是市府近13年來再度有女性出任區長，市長林右昌期許2位區長加速相關業務推動，充實市政建設能量。

今天的中正區及信義區長交接儀式，由市府秘書長黃駿逸主持及監交，由於原任中正區長李吉清1月16日屆齡退休，林右昌整體考量後，決定由原信義區長吳國偉調任中正區長；至於新任的信義區長一職，則由原本在市府社會處擔任婦幼及救助科長的許雅紋接任，這是繼2008年仁愛區長陳淑華退休之後，再度出現女性區長。

林右昌表示，他自上任以來一直積極拔擢優秀女性同仁，許區長不僅有海大碩士學歷，也先後擔任信義區公所課長、信義及仁愛區公所秘書、民政處及社會處科長等職務，經歷相當完整，相信在接任區長之後，一定能讓市政建設能量更加充實。

林右昌 基隆 海大

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