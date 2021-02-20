宜蘭企業界拉慢飛天使一把 短短一周幫募240萬換新車

宜蘭縣阿寶基金會長期關注被稱作「慢飛天使」的發展遲緩兒，但接送這群天使的中巴，已有20年歷史，基金會受限經費問題，捨不得更換；宜蘭台灣房屋成功團隊總經理林振源協助籌募，與幾名企業界友人募得240萬元，添購3輛8人座新車，未來這3輛車將接替中巴任務，繼續服務這群慢飛天使。

成立於2003年的阿寶基金會，主要關注身障者及遲緩兒童，若不便外出的服務對象，則由基金會中巴擔起接送服務；但該輛中巴也是學校汰換下來的車輛，出廠20年，有安全疑慮，基金會卻受限經費，捨不得更換。

日前林振源從友人那獲知阿寶基金會困難後，號召公司成員，籌募購車資金，有企業界友人聞訊，二話不說捐款，短短一周就募得3部8人座新車，總值約240萬元。

林振源說，阿寶基金會長期為宜蘭遲緩兒服務，既然工作有能力，就可以為社會付出，因此號召團隊成員，一起完成阿寶基金會的願望，解決基金會交通不便的困境。