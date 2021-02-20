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文化部長李永得視察台東「民權里日式建築文化園區」
文化部計畫補助1億8000萬元整建的台東市「民權里日式建築文化園區」去年底已完成各棟修復工程，部長李永得今天前往視察，他表示，期盼打造東台灣成為亞洲重要的藝術文化聚落。
李永得表示，台東的藝術能量豐沛、文化多元，期待未來能進一步由「點」連成「面」，以更多的藝術文化內涵，同時帶動地方觀光與經濟發展，進而成為亞洲重要的藝術文化聚落及國際地標。
今天下午李永得在縣長饒慶鈴、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷及立委劉櫂豪等人陪同下，視察「民權里日式建築文化園區」，全程由民權里長余岱沅導覽解說，李永得對於整建工程感到滿意。
民權里日式建築宿舍群約建於日本昭和1940年代，經縣府於96年公告登錄為歷史建築，是台灣目前保留完整的日本官員宿舍之一。園區於106年度獲文化部再造歷史現場計畫補助1億8000萬元，於去年底已完成各棟修復工程。
縣府文化處表示，17棟的歷史建築建築，預計今年3月進行招商作業，後續將規畫成為多元族群文化體驗及交流中心，以及有形、無形文化資產傳承空間。
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