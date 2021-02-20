宜蘭市宜興路紫薇擴大種植 夏天宜蘭街頭飄「粉味」　

宜蘭市推廣城市景觀綠美化，打造花園城市，市公所今選定宜蘭市宜興路一段至三段，宣布將廣植紫薇，作為紫薇植栽的示範道路，希望在每年7、8月盛開時迎賓，成為宜蘭市最美風景。

宜蘭市清朝時期廣植九芎圍城，早期宜蘭市又有「九芎城」美名，九芎與紫薇相向，樹幹光華，且同屬千屈菜科，被形容是台灣原生種的紫薇，因此市公所從2016年開始，陸續於道路分隔島、人行道及空地等綠意中，穿插種植紫薇，每年夏天盛開，鳥語花香，成宜蘭市「嬌點」。

市公所指出，九芎可以生長在乾旱貧瘠的坡地，是很好的水土保持植物，外觀形態上，九芎和紫薇很難分辨，但九芎的花是白色，紫薇的花是淡紅、紅色、紫色更為討喜，花期長且樹型不高，適宜作為庭院觀賞樹和街道綠化樹種。

市長江聰淵說，宜蘭市推行城市美化運動，選定市區主要幹道宜興路，爭取經費辦理人行道改善工程，將路樹改種植更能適應氣候、又能開花妝點市容的紫薇；種植5年來已有明顯成效，今檢視宜興路紫薇樹況，提出增補計畫，將範圍從宜興路1段擴增至宜興路3段，希望將宜興路打造成紫薇植栽市區示範道路。