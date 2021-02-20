基隆河岸自行車道最後一哩路將串連 基隆將縫合7斷點

基隆市長林右昌今天陪同行政院長蘇貞昌到五堵自行車隧道，蘇貞昌宣布耗資1.8億的「基隆市基隆河岸親水空間串連計畫」啟動，並由中央全額負擔經費，林右昌感謝蘇貞昌送市民大紅包。基隆將縫合7個斷點，日後車友將可從新北市一路暢遊到基隆。

蘇院長等人從新北市汐止區開始騎乘自行車，穿過五堵隧道抵達基隆，林右昌率領市府團隊，與立法委員蔡適應及邱臣遠等人到場。蘇貞昌說，到基隆看到林右昌做事很有規畫，他也特別感謝經濟部水利署治理基隆河有方，所以汐止、瑞芳跟基隆都不再淹水，房價也都漲了。

林右昌表示，基隆河沿岸自行車道經過地方超過10年的爭取，他上任後進行規畫及細部設計，感謝中央跨部會的協調與支持，讓這10多公里的基隆河沿岸自行車道能串連起來，這對地方上是非常振奮的一件事，更難得的是興建經費的支出全都由中央補助。

林右昌說，接下來包括北五堵國際研發新鎮基地、正在進行規畫的基隆捷運、在今年8月份將要完工的基隆轉運站、6月底完工的地標豎梯等，以及日前蘇貞昌視察的東岸郵輪旅客轉運中心也會在3、4月間完工啟用，非常多的建設都在今年、明年完成；根據水利署的簡報，自行車道計畫在明年的6月份左右完工，感謝蔡總統及蘇貞昌對基隆的支持，自行車道是他在任內向行政院爭取，也會在他的任期內如質如期完工通車。

林右昌指出，基隆河岸自行車道計畫的這一哩路，也會讓「北北基桃生活圈」有更進一步的連結，計畫完成後，市民們可以從基隆暖暖出發，一路騎經新北、台北到八里左岸，沿途串起了北北基的重要休閒水域空間，讓北北基、甚至是全國愛好自行車運動的朋友們多了一個全新的活動場域。