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外傳將回高雄選立委？曾姿雯：現在講選不選舉真的太早

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
曾姿雯說，現在講選不選舉真的太早。記者游明煌／攝影
曾姿雯說，現在講選不選舉真的太早。記者游明煌／攝影

陳啟昱請辭台鹽董事長，外傳陳的妻子、基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯，打算回高雄選立委，曾姿雯對此回應表示，「現在講選不選舉真的太早」，她現在最重要工作是要辦好10月的基隆城市博覽會，並且多行銷基隆。

曾姿雯在陳菊時任高雄市長時曾擔任高雄市政府局處長，在地淵源深，也熟市政，後被林右昌延攬進基隆市政府。對媒體報導可能參選立委，她並沒有直接否認，但也沒有承認，他今天受訪說，如果她所做的事情受到肯定，有個地方可以為民服務當然也是好事。

曾姿雯到基隆1年多，很多景點都親自去走，對觀光行銷推展十分用心，也很有心得。去年高雄市旅行公會國際旅展開展，她也帶隊南下，基隆市政府首度至高雄參展，以熱門景點「阿根納造船廠」造景佈置展場，展場內並設置「潮境公園」海景拍照區，吸引許多民眾駐足拍照。

曾姿雯說，基隆小而美，地方不大會很迷人，有豐富的歷史文化與人情味，具有非常獨特的條件與環境，他很珍惜而且會好好努力。她表示，沒有被徵詢立委這件事情，現在的工作就是把工作做好。對於陳啟昱請辭台鹽董事長，曾姿雯說，尊重他的決定，對於她自己的生涯規畫，她則說「看未來，不要看過去，對未來會好好努力」。

曾姿雯力推基隆有24小時不斷電的玩法，遊客可以從欣賞和平島的日出展開揭幕，再來碗基隆在地人必備早餐組合餛飩湯配手工蔥油餅，接著到正濱漁港色彩屋、忘憂谷、潮境公園拍個網美照，下午回到港邊喝下午茶，再到外木山欣賞夕陽餘暉，還有當然不能少了廟口夜市，及凌晨才會出現的隱藏版深夜美食碳烤三明治、沙茶牛肉等。

基隆 高雄市

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