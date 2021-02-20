花蓮流浪犬恐逾萬隻 縣府與動保團體試辦誘捕絕育
花蓮縣流浪犬估計破萬隻，縣府農業處與民間動保團體合作啟動區域策略性誘捕絕育計畫，本月從七星潭風景區展開，未來還會擴大到太平洋公園，再搭配犬貓絕育補助、寵物登記、熱區犬隻清查等政策，盼從源頭管控，逐步減少流浪犬隻數量。
根據農委會委外調查，花蓮縣流浪犬數量從民國104年的4807隻，前年增加到8167隻，縣府農業處推估今年有可能破萬隻。流浪犬可能造成環境髒亂，人傷狗、狗傷人事件也不時發生，縣議員李正文、張美慧、楊華美等人，都曾在質詢時關切流浪犬議題。
縣府農業處為加強管控，與台灣之心愛護動物協會，針對遊盪犬，規畫策略性誘捕絕育計畫。農業處表示，遊盪犬包括有主放養犬和流浪犬，第一階段設定在人潮、遊盪犬較多的風景區，這個月開始在七星潭風景區試辦，未來再擴大到鄰近東大門夜市的太平洋公園。
目前已完成七星潭有主放養犬、流浪犬調查，有主放養犬會進行寵物登記、絕育，下個月起再放置3處流浪犬誘捕圍籬，搭配自動攝影機進行犬隻辨識、掌握習性及族群分布；被捕捉後的流浪犬會絕育後再放回原處。
此外，環保局呼籲民眾不要任意餵養遊盪犬，已在七星潭及東大門夜市民眾餵養熱區設置監視器，也會不定時巡查，若發現因餵養流浪犬致環境髒亂，將調閱監視畫面找出行為人，依廢棄物清理法相關規定，可裁處1200元至6000元罰鍰。
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