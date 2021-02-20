蘇揆騎自行車汐止通基隆送大禮 宣布補助1.8億接通斷點

新北河濱自行車道將可一路到基隆了。行政院長蘇貞昌今天在交通部長林佳龍、基隆市長林右昌、經濟部長王美花及水利署長賴建信陪同下，沿基隆河岸騎乘自行車視察串連新北至基隆自行車道計畫，蘇揆宣布，要送基隆一個大禮，中央將補助經費1.8億元，在1年內完成基隆市自行車道串連。

蘇貞昌致詞表示，大台北地區發展快速，人口稠密，過去他在擔任台北縣長任內開始闢建台北縣河濱自行車道，當時累計開闢長度已達120公里，市區自行車道部分也開通了30公里，構成台北縣公共自行車道路網，提供民眾休憩、運動及賞景空間。

蘇貞昌表示，目前新北市轄河段自行車道大致完善，但基隆市與新北市仍無法順暢連接，基隆河在基隆市河段風景優美，地方民眾也殷殷期待開通河川自行車道，希望能在兼顧防洪功能之外，多元利用，跨域加值，有效利用河岸空間提供民眾休憩及運動需求。他特別請李秘書長指導交通部運研所、經濟部水利署及內政部營建署，跨域合作協助基隆市政府針對基隆市轄內自行車斷點，研擬經濟又有效的改善方案，並因應都市發展及觀光遊憩需求，在確保防洪功能無虞的條件下，集中投入資源加速辦理。

蘇貞昌並說，所需經費1.8億元由中央支應，在1年內完成。也希望基隆市政府做好維護工作，維持自行車道及周邊環境，促進地方觀光遊憩，讓民眾能夠享有更好的生活環境。

林右昌感謝總統蔡英文及行院院的大禮，這對基隆是一個令人振奮的消息。