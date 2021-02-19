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捏出霓裳質感 花蓮高二生獲陶藝競賽首獎

中央社 / 花蓮縣19日電

花蓮海星高中高二生楊於道，學陶近10年，打破陶土厚重印象，捏製出輕薄、柔軟的霓裳質感，作品「嫦娥心」拿下全國兒少陶藝獎高中職組首獎，他說，接下來要進軍國際舞台。

楊於道國小二年級開始參加課後陶藝班，老師彭雅美說，楊於道對創作很有想法，這次參賽曾「提示」他作品應帶點現代化，但他堅持古典風格，結果證明，楊於道是對的。

楊於道不是本科班學生，但學陶藝近10年，奠定精湛技術，擅長將陶藝「視覺柔軟化」，這次首度挑戰人物創作，就以嫦娥為主角。

楊於道說，2公分不到的手部細節，就失敗至少20次，加上絲綢材質的衣裳，需要將陶土捏得很薄，一不注意陶土就會裂開，需要快速、持續地進行，創作2個多月時間，放學後天天到教室報到，他說，過程雖然辛苦，但看到成品後，很佩服自己。

這次獲獎的還有花蓮女中高一生林湘芹，同樣也是彭雅美的學生，她的作品「妲己：第一號被害人」獲得優選，林湘芹說，妲己被千年狐狸精附身，明明是被害人，卻背負而千古罵名，要用創作為女性發聲，重新解讀妲己的生命故事。

彭雅美說，2名學生的創作都各有強項，楊於道的細節掌握、肢體維妙維肖；林湘芹學陶才5年，就有著超齡的創意及思維，這次競賽中能打破外縣市陶藝本科系學生，難能可貴。

新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦的「全國兒少陶藝獎」，依年齡分為4組別，共有200多件作品參賽，決選名單日前公布，得獎作品即日起在鶯歌陶瓷博物館內展出至3月1日止。

陶藝 博物館

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