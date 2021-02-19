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餓了一個寒假 喵星人秀絕技飛撲燕子填飽肚

中央社 / 台東縣19日電

貓抓老鼠不稀奇，台東蘭嶼椰油國小的校貓圓圓可以像飛魚般凌空飛撲燕子，享受美食。學校老師說，圓圓餓了一個寒假，要填飽肚子只好靠自己。

椰油國小老師顏子矞昨天上午在校園內拍到校貓圓圓捕抓燕子的畫面，將影片PO上網說，「一隻等待開學的貓，說好今天就可以開始吃到免費的營養午餐，怎麼開學延期啦？唉，看來要填飽肚子還是要靠自己了？」

網友紛紛留言，「不都是小貓抓老鼠嗎，怎麼演變貓咪抓鳥惹」、「想念營養午餐囉」、「哇～牠真的餓壞了」、「能捕捉到這畫面實在太經典了啦～強」、「厲害的招式！凌空一躍，獵物到手」、「可能蘭嶼的貓有偷學到飛魚的秘笈」。

椰油國小校長陳淑雯也留言說，這隻草地飛撲燕子自製午餐的是校貓圓圓，「我家小孩看完影片，驚嚇萬分！子矞老師太強啦」。

顏子矞說，因為平常貓只會撒嬌要飯，昨天上午突然看到牠猶如獅子般狩獵的眼神和姿勢，被牠的動作吸引，想要拍下牠抓不到獵物的樣子，沒想到竟然真的抓到燕子。

顏子矞說，貓抓到燕子後咬到一旁吃了，可能燕子的肉太少了，吃完後還靠近他撒嬌。

顏子矞表示，學校內有許多貓，有的會咬蜥蜴、咬老鼠，甚至更大隻的鳥類，昨天碰巧讓他拍到抓鳥的畫面。

燕子 老鼠 蘭嶼

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