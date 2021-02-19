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最美多良車站湧入逾4萬人 春節7天入園收費破40萬元！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
太麻里鄉公所預估接下來的228連假及清明連假，人潮會比過年還多。記者尤聰光／攝影
太麻里鄉公所預估接下來的228連假及清明連假，人潮會比過年還多。記者尤聰光／攝影

台東最美「多良車站」2月1日起收10元清潔費，依舊不減遊客到訪，春節7天連假湧入逾4萬人入園，收費破40萬元。太麻里鄉公所表示，預估清明連假衝上百萬。

太麻里鄉公所農觀課長利思賢說，小年夜就有6千人入園，初二至初四達到高峰，7天下來共計4萬2千人，接下來的228連假及清明連假，人潮會比過年還多。

基於使用者付費與環境永續經營原則，鄉公所依太麻里鄉自治條例規範，徵收多良車站入園清潔費用10元，並自2月1日起實施，原以為收費會減少遊客入園意願，春節期間仍吸引大批遊客到訪。

「半天下來手都酸了！」收費員說，從早上7點開門營運，手就沒停過，票根一張接一張撕開，好在是上下午輪班，不然一天下來，都沒時間休息吃飯了。

利思賢說，避免人潮塞在出入口，並加速人員進出速度，近期進出口動線將拓寬改善，希望能趕在228連假前完工，也提醒遊客防疫期間，務請戴口罩，洗手消毒。

台東最美「多良車站」2月1日起收10元清潔費，依舊不減遊客到訪，春節7天連假湧入逾4萬人入園，收費破40萬元。記者尤聰光／攝影
台東最美「多良車站」2月1日起收10元清潔費，依舊不減遊客到訪，春節7天連假湧入逾4萬人入園，收費破40萬元。記者尤聰光／攝影

連假 春節 多良

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