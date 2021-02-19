台灣清朝僅存劉銘傳隧道藏426密碼 整修中年底重見天日

基隆市定古蹟舊名獅球嶺隧道的「劉銘傳隧道」是台灣首座鐵路隧道，是目前僅存清領時期興建之鐵路隧道，但僅使用7年7個月就成為歷史，基隆市政府2019年動工修復，預計今年底可以完工讓隧道重見天日。修復過程中曾飛出蝙蝠，隧道也隱藏一個有關「426」的密碼，長約235公尺卻有7段材質交錯的建造形式，見證了百年前的施工的艱辛。

文化局表示，劉銘傳隧道是全國唯一，僅存清領時期興建之鐵路隧道，南口上方題字「曠宇天開」，彰顯當時修築鐵路隧道創舉與艱辛。清法戰爭後，清朝有感台灣的重要性，擔任台灣首任巡撫的劉銘傳著手建造鐵路，劉銘傳隧道1888年動工，因獅球嶺山勢高聳，東半部是硬砂岩，土質結構複雜，山壁開鑿不易，分7段分別以紅磚、觀音山石等不同材質交錯構築。

文化局長陳靜萍日前前往視察工程進度，她說，在歷史課本或清宮劇中才能出現「劉銘傳」的名字，在基隆台灣頭的台灣第一座鐵路隧道就叫劉銘傳隧道，是台灣目前留存唯一清治時期的隧道。長約235公尺卻有7段材質交錯的建造形式，見證了百年前的施工的艱辛，走到中段時，看到了傳說中的「426公分差」的交會點。

陳靜萍表示，當年沒有google、定位也不準，因南北兩側同時動工，猜測因測量技術不精準，挖到中央時才發現並非平順形成弧形，南北兩端高度相差了約426公分，重新修正後才使兩端正確銜接。劉銘傳在南口親題的「曠宇天開」，看得到他勵精圖治的企圖心。不過，當年耗費30個月趕造出來的隧道，被日本人嫌難用，另闢竹仔嶺隧道，1898年停用，結束短短7年7個月的壽命。