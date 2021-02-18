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基隆轉運站工程往前推進 林右昌為頂棚鋼柱鎖上螺栓
基隆市長林右昌今天到基隆轉運站工地，視察候車頂棚工區首支鋼柱吊裝組立，並與市府主管象徵性的鎖上螺栓。林說，工程進度再往前推前一步，基隆轉運站與相鄰的國門廣場工程，代表國家門戶蛻變更新，對於台灣城市建設具有指標意義。
林右昌今日下午和副市長林永發、秘書長黃駿逸及市府觀光及城市行銷處長曾姿雯、交通處長蘇先知等人，前往原基隆火車站址的基隆轉運站工地，視察候車頂棚工區首支鋼柱吊裝組立。去年4月，林右昌等人也曾到工地，為基隆轉運站首支鋼柱鎖上螺栓。
林右昌說，因應未來基隆港東、西岸郵輪進出旅客，西岸會展旅運智慧大樓商辦運輸需求，以及更多將要進駐基隆的產業人口，現在就必須預作準備，因此基隆轉運站共配置13席國道客運月台，提升運輸量能。
林右昌表示，轉運站不只服務基隆到台北的通勤族，更能讓基隆市成為現代化且進步城市。轉運站整合市公車以及國道、省道客運、火車和未來的捷運，不僅讓市民通勤更為便利，也讓基隆跟大台北首都生活圈整合在一起。
曾姿雯指出，因應基隆市多雨氣候，為改善基隆轉運站轉乘服務品質，特以挑高大型頂棚銜接新轉運站與舊火車站，候車頂棚結構設計結合鋼材與木材，長寬高分別為82、20、15公尺。工區一共有16支鋼柱，分兩階段施工，先吊裝完成鋼柱下半部的直立段，再吊裝鋼柱上半部的弧形段。舊火車站工區已完成結構補強及鋼板內灌注環氧樹脂，室內也搭設完成施工架。
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