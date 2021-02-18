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頂棚首支鋼柱鎖螺栓 林右昌：轉運站串聯首都圈

中央社 / 基隆18日電

基隆市長林右昌今天視察基隆轉運站工程，並與市府團隊為候車頂棚首支鋼柱吊裝組立鎖固螺栓。林右昌說，轉運站將使基隆與首都生活圈更加緊密。

林右昌表示，轉運站不只為了基隆到台北的通勤族，更是要讓基隆市成為現代化且進步的城市，因此整合市公車、國道和省道客運、火車，還有未來的捷運，基隆轉運站不僅會讓市民通勤更便利，也讓基隆和大台北首都生活圈整合在一起。

林右昌說，為因應未來需求，包括進出東西岸郵輪的旅客、西岸會展旅運智慧大樓的商辦運輸需求，及更多將要進駐基隆的產業人口，現在就必須預作準備，因此基隆轉運站共配置13席國道客運月台，增加更多運輸量能。

林右昌指出，3月起還有國門廣場工程，基隆市心臟地區將有大幅轉變，過去台灣包括鐵路、國道及港口建設等都是從基隆開始，基隆轉運站和國門廣場工程，代表國家門戶的蛻變、更新，對台灣城市建設也具有指標意義。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆轉運站主體為2層樓建物，配置國道客運月台13席、市公車月台12席、候車大廳、旅客服務中心、戶外花園等，而基隆舊火車站重塑後，也會與轉運站大頂棚融合成基隆轉運站一部分，完工後將委由民間營運管理，相關招標作業正同步進行中。

基隆 國道客運 林右昌

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