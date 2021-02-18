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月領1萬4就養金 和平島九旬老榮民省吃儉用「一次捐20萬」
住在基隆市和平島，月領1萬4千多元就養金的老榮民茅錫芳，帶著省吃儉用存下的20萬元，前往基隆市榮民服務處捐款。茅老先生重聽，榮服處長鄭源敏等人透過紙筆，再三確認他的意願，得知不至於影響他的生活，才收下善款，並表達謝意和敬意。
昨天是農曆春節後第1個上班日，年逾九旬的茅錫芳隻身帶著2疊各100張千元紙鈔，合計20萬元現金走進榮服處，表示要捐款。榮服處一次收到個人20萬元捐款，是近年少見的「大手筆」，鄭源敏為求慎重，邀請茅進辦公室了解緣由。
鄭源敏說，有人想捐款幫助榮家和榮民當然歡迎，但得知茅老先生是靠榮民就養金生活，每月收入有限，擔心他會因一時熱情，仗義捐款，未來生活可能受影響，所以不敢輕易收下。
鄭源敏表示，茅老先生昨天把錢送進榮服處就想離開，他和幾名幹部對他的善舉深表敬佩，但認為應該多了解他的想法和生活狀況，所以請他留下來談話。最後確認要接受捐款，再請他簽寫意願表，指定用在照顧清寒榮民遺孤。
基隆市榮民處目前照顧12名榮民遺孤，在18歲之前每月發3000元生活費。1年所需經費40多萬元，除來自義賣春聯等活動、企業和個人捐款，鄭源敏等幹部也會每月定額從薪水中提撥捐款。
據了解，茅老先生出生於大陸江蘇海門，1949年入伍，1970年因傷退伍，1994核准就養。目前每月領取1萬4千多元就養金，省吃儉用，生活不成問題。
茅老先生獨自住在和平島，他的大兒子因智力障礙，目前往在機構接受照顧，小兒子住在台中。茅過去曾捐20萬元給照顧大兒子的啟智中心，今年農曆過年前，想到多年來每個月領取就養金，如今年事已高，又有存款，希望也能回饋社會，所以到榮服處捐款。
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