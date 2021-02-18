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五腳虎海底漫步超萌 民眾盼成綠島新觀光明星

中央社 / 台東縣18日電

春節期間台東綠島海域來了一位嬌客，會在海底漫步，醜得相當可愛，原來是少見的五腳虎，又稱躄魚，當地民眾希望牠能停留在綠島，成為新一代觀光明星。

綠島庫達潛水教練「蝦卷」春節期間前往石朗附近海域潛水，意外發現一尾超大的娃娃魚，長約35至40公分，在海底走路，移動緩慢，模樣相當可愛。

蝦卷說，這尾娃娃魚是躄魚的一種，根據台灣漁業資料庫資料，因為牠的胸鰭延長像腳，前端又成趾狀，就像是青蛙的腳一樣，可以支撐身體，所以又叫會走路的魚或五腳虎。

蝦卷將五腳虎在海底漫步的超萌影片PO上網，引起網友驚訝，網友紛紛留言「沒看過耶、好可愛唷」、「這隻超狂」、「超短腿！跟臘腸一樣」、「腳腳太可愛了」、「我要去看他」。

蝦卷說，2、3年前也曾在綠島海域看見過五腳虎，但沒幾天就消失，直到最近再度出現在石朗海域，要看到牠得碰運氣，牠移動緩慢，但選定適合居住的地方就會留下來，希望牠能喜歡綠島海域，留在綠島成為觀光明星。

水產試驗所東部海洋生物研究中心主任何源興表示，這隻魚屬於躄魚，但無法判斷是康氏躄魚或是網紋手躄魚，2種魚很像，俗名都叫作五腳虎。這種魚類胸鰭、腹鰭演化成足趾狀，就像長了5隻腳，可以攀附在海草及其他海中漂流物，或以魚鰭在海底爬行，才被稱為五腳虎。

綠島 春節

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