打造美術館級校園空間 基隆重建校舍獲國家卓越建設獎

基隆市長林右昌今天到信義區中興國小，視察校舍改建暨停車場新建工程，承包商簡報目前工程進度略超前，預計今年底完工啟用。林說，這項公共工程獲得去年國家卓越建設獎「最佳規劃設計類特別獎」，將打造美術館級校園，同時解決學校及社區停車位不足問題，讓學校成為社區中心。

市府教育處指出，中興國小這項工程前年6月開工，發包拆除3棟使用超過50年的老舊校舍，並在重建校舍時設計興建停車場。工程經費3億1000萬元，其中1億6000萬元為教育部補助國小及幼兒園新建校舍經費，市府自籌1億5000萬元。

中興國小新校舍規畫普通教室、階梯教室、舞蹈教室等共40間教室，搭配活動場域供學生多元化學習。停車場畫設120個汽車停車格、95個機車停車格，除供學校教職員停車，也可作為家長臨停接送使用，或方便到鄰近體育館運動的民眾停車。