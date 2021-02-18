宜蘭最具代表家廟建築「林氏追遠堂」列古蹟今掛解說牌
具有186年歷史的宜蘭林氏家廟追遠堂，是縣內保存完整且最具代表性的家廟建築，去年12月被指定為宜蘭第39座古蹟，今天家廟敬祖團拜，縣長林姿妙也是林氏家族，代表縣府掛上古蹟解說牌，成為市區一處歷史旅遊景點，別具意義。
「林氏家廟追遠堂」建於清朝道光15年（西元1835）年，當時是由福建漳州府下七縣林姓族人鳩集公金組織成立蘭陽林姓興德會，並在頭圍下埔一帶購置田產，並且在宜蘭城南側建築祠堂，也就是宜蘭市南興街的現址，追遠堂隱身在繁華市區，附近就是百貨公司等商圈，土地價值不斐。
蘭陽林姓興德會董事長林勝章今天表示，董事會的成員們看到外縣市的家廟祠堂被政府列入古蹟之後，保存維護非常好，於是去年七月經董監事會通過，向縣政府提出古蹟指定的申請，經由縣政府文化局邀集文資委員現勘討論，去年十二月五日召開文化資產審議會，審議通過為指定古蹟。
農曆元月初七是閩林肇基祖〜晉安郡王祿公聖誕，都會在這一天合併舉辦新春團拜，今年因為疫情縮小規模減少人數，上午的敬祖團拜時特別邀請縣長林姿妙及縣議員林義剛等人參與。
身為蘭陽林姓興德會顧問的縣長林姿妙表示，參加林姓祖先的敬祖團拜，更能體現與發揚慎終追遠的傳統文化，尤其林姓興德會主動申請指定古蹟，保留了這座堪稱宜蘭本地最具代表性的家廟建築，今年縣府特別前來掛上古蹟解說牌，讓古蹟說故事、悠美歷史文化得以綿延，她身為林姓宗族的一份子，也感到與有榮焉。
縣府文化局表示，「林氏家廟追遠堂」屬於傳統合院型的家廟建築格局，雖然經過多次修繕，但前殿及兩廊仍然維持西元1923（日大正12）年重建時的材料與形式，正面的木雕花堵構圖與工藝均屬佳作，抱鼓石、石枕與柱珠等石雕等，在宜蘭縣傳統家廟多已拆除改建之際，更顯得稀少與珍貴，尤其追遠堂所擁有的文物例如匾額、香爐、石碑與清朝以來的舉人旗竿座，也是宜蘭地區所有家廟中最為豐富，值得前往參觀難得的歷史建築。
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