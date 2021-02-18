基隆中興國小校舍改建 林右昌讚：美術館級校園

基隆市中興國小「老舊校舍改建暨停車場新建工程」，預計年底完工啟用。市長林右昌今天前往工區視察，期許如質如期完工，提供孩子美術館級校園空間，並改善周邊社區生活環境。

基隆市長林右昌接受媒體聯訪表示，這項工程獲得「2020國家卓越建設獎」最佳規劃設計類特別獎，未來將是一座美術館級小學，提供孩子新穎校園空間，並規劃汽車及機車停車位，改建完工後，也將成為未來以校園為核心的環境改善計畫另一個新起點。

林右昌說，工程並將旁邊圍牆與校園空間整合，把老舊圍牆、高低差且雜亂環境一併整理，同時解決以往消防車無法進入，造成當地居民生命財產威脅，透過這項工程一舉數得，讓校園空間與社區環境整合在一起。

基隆市政府教育處表示，市府向教育部爭取到新台幣1.6億元經費，加上市府投入1.5億元，合計總經費3.1億元，除拆除使用逾50年的3棟老舊校舍外，新建校舍將有普通教室、階梯教室、舞蹈教室等嶄新40間教室和活動場域，提供師生多元化學習環境。

市府指出，目前工程進度57.92%，較預定進度超前1.17%，預計年底完工啟用。除嶄新教室外，工程並規劃120個汽車停車格和95個機車停車格，不僅可供師長停車，也可作為家長接送臨停和前來一旁體育館運動的民眾停車空間。