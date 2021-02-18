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移民署宜蘭站創新住民食物銀行 外配移工留學生都納入
移民署宜蘭服務站與愛加倍關懷協會合作，針對新住民首創「新住民食物銀行計畫」，不論是嫁來台灣，或是移工、外籍學生，在外碰到困難都能申請救助，除提供基礎生活物資，若有就業需求，也會協助新住民與企業媒合。
宜蘭服務站統計，全縣目前新住民眾有9000人，但部分生活區域位於偏鄉，或是資源較為貧乏區域，若碰到家庭問題，或是在求職階段，容易使經濟陷入困境。
近期宜蘭服務站與愛加倍關懷協會合作，將原本針對弱勢戶的食物銀行，擴大至新住民族群，開辦以來，已有十多人申請，並順利申請物資救助。
宜蘭服務站主任簡玉屏說，新住民剛入境，若碰到家庭狀況較匱乏者，容易使生活陷入困境，因此食物銀行針對這群資源較缺乏的族群，希望給予基本的白米、麵、清潔用品、衣物等幫助，暫時解決弱勢戶生活問題。
至於服務對象，簡玉屏則說，除了嫁來台灣的新住民外，補助對象還納入外籍移工、外籍學生等族群，只要是移民署業務對象，有需求都可以至宜蘭服務站申請；若有就業困難，也會協助轉介雇主，當這群「新台灣人」的後盾。
她強調，食物銀行以救急為主，沒有名額限制，但如果個案有長期需求，會進一步評估後，再轉介至政府部門，提供必需性的幫助。
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