天氣冷螢火蟲數量少 花蓮林管處暫定3月中辦賞螢季

花蓮每年3月到5月是賞螢季節，不過今年冬天低溫一波波來襲，花蓮林管處目前監測到的螢火蟲數量不多，暫定3月中旬開放遊客賞螢，比去年晚半個月。花蓮縣政府則推出「花現螢火蟲」線上賞螢地圖，盤點12處適合賞螢的地點，提供賞螢地周邊旅遊地圖及行程，讓旅客從白天玩到黑夜。

花蓮林管處長期生態監測螢火蟲，其中大農大富平地森林園區因腹地廣大又無光害，是熱門賞螢景點。林管處副處長王怡靖表示，今年冬天比較寒冷，較難預測螢火蟲數量，現在有零星螢火蟲現蹤，監測頻率將從2周觀測1次，改為1周1到2次。

相較去年的暖冬氣候，大農大富提前至2月底舉辦賞螢季，王怡靖說，依照往年經驗，預估今年3月螢火蟲才會大量出現，因此，林管處舉辦的賞螢季暫定3月中旬，將視螢火蟲多寡調整時程。

王怡靖提醒，由於疫情仍需保持社交距離，除了請賞螢旅客全程戴口罩、量體溫及消毒外，在導覽時會管制20至25人進入螢火蟲區。另防疫需要實名制，建議大家採線上報名賞螢活動，避免現場填寫資料浪費寶貴時間。