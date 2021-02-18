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天氣冷螢火蟲數量少 花蓮林管處暫定3月中辦賞螢季

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府推出「花現螢火蟲」線上賞螢地圖，盤點12處適合賞螢的地點，提供遊客參考。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府推出「花現螢火蟲」線上賞螢地圖，盤點12處適合賞螢的地點，提供遊客參考。圖／花蓮縣政府提供

花蓮每年3月到5月是賞螢季節，不過今年冬天低溫一波波來襲，花蓮林管處目前監測到的螢火蟲數量不多，暫定3月中旬開放遊客賞螢，比去年晚半個月。花蓮縣政府則推出「花現螢火蟲」線上賞螢地圖，盤點12處適合賞螢的地點，提供賞螢地周邊旅遊地圖及行程，讓旅客從白天玩到黑夜。

花蓮林管處長期生態監測螢火蟲，其中大農大富平地森林園區因腹地廣大又無光害，是熱門賞螢景點。林管處副處長王怡靖表示，今年冬天比較寒冷，較難預測螢火蟲數量，現在有零星螢火蟲現蹤，監測頻率將從2周觀測1次，改為1周1到2次。

相較去年的暖冬氣候，大農大富提前至2月底舉辦賞螢季，王怡靖說，依照往年經驗，預估今年3月螢火蟲才會大量出現，因此，林管處舉辦的賞螢季暫定3月中旬，將視螢火蟲多寡調整時程。

王怡靖提醒，由於疫情仍需保持社交距離，除了請賞螢旅客全程戴口罩、量體溫及消毒外，在導覽時會管制20至25人進入螢火蟲區。另防疫需要實名制，建議大家採線上報名賞螢活動，避免現場填寫資料浪費寶貴時間。

花蓮縣12個賞螢地點包括北區鯉魚潭、池南國家森林遊樂區、荖溪、白鮑溪；中區則有林田山林業文化園區、馬太鞍濕地、大農大富平地森林園區、萬榮鄉馬遠部落；南區的瑞穗林道3.5公里處、富源國家森林遊樂區、赤科山、六十石山天池等。民眾可至花蓮縣府觀光處網站下載賞螢地圖（https://reurl.cc/Agy1p8）。

相較去年的暖冬氣候，大農大富提前至2月底舉辦賞螢季，林管處預估今年3月螢火蟲才會大量出現，暫定3月中旬舉辦賞螢季。圖／花蓮縣政府提供
相較去年的暖冬氣候，大農大富提前至2月底舉辦賞螢季，林管處預估今年3月螢火蟲才會大量出現，暫定3月中旬舉辦賞螢季。圖／花蓮縣政府提供
今年冬天低溫一波波來襲，預估花蓮螢火蟲將於3月才會大量出現。圖／花蓮縣政府提供
今年冬天低溫一波波來襲，預估花蓮螢火蟲將於3月才會大量出現。圖／花蓮縣政府提供

賞螢 螢火蟲 森林遊樂區

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