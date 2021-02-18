自然淨化污水 關山人工濕地獲優等獎

台東縣關山人工溼地以自然方法淨化生活污水，不僅成為鳥類棲息、繁衍樂園，也是民眾休閒好去處，獲得內政部評鑑優等獎。

台東縣政府環保局表示，位於台東縣關山鎮親水公園西北側，面積約6.4公頃的關山人工濕地，是台東縣內第一座以自然淨化方式進行實作的人工濕地。將關山地區的生活污水、農田回歸水及畜牧業排放水，採自然淨化。

環保局表示，這個人工濕地每天可處理污水量達500噸之多，除具水質淨化功能，也是生物棲息及繁衍的樂園。園區設有解說廣場、生態步道、賞鳥牆、解說牌等相關設施，提供民眾休憩遊玩場所，是一個兼具環保教育價值及遊憩功能的人工溼地。

環保局表示，內政部為響應國際濕地日，辦理「濕地保育補助執行成效評鑑」，台東縣政府以關山人工濕地的經營管理獲選優等獎，未來將結合關山鎮環鎮自行車道與鄰近親水公園，打造成為社區民眾休憩及環境教育的場所，亦促進在地餐飲住宿等觀光效益，與濕地周邊社區共生共榮。