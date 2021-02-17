海端鄉鼓勵在地人才 讀碩博士錄取國考都有獎金

以布農族人為主的台東縣海端鄉，為鼓勵在地人才，凡就讀大學碩、博士班，或是國考錄取者、傑出體育人員等都可獲得獎勵，獎金最高新台幣5萬元。

海端鄉今日公告「台東縣海端鄉傑出人才獎勵實施要點」，並自2月16日起生效。包括國考錄取者、在校成績優異者、就讀國內碩博班、族語認證合格者、全國級或縣市級族語比賽成績優異者、體育傑出人才等頒給獎金。凡獎勵事實發生時起1年內且設籍海端鄉4個月以上者，符合獎勵內容即可申請。

其中就讀教育部認可的國內大學院校碩士班者，獎勵金1萬5000元，如取得學位2萬5000元；就讀博士班者獎勵金2萬5000元，如獲得學位3萬5000元；若獲奧林匹克運動會第一名，可得獎勵金5萬元。

海端鄉長胡金至表示，海端鄉人才輩出，但流失、外移，為將人才留在海端發揚光大，貢獻所學、造福鄉里，因此推出傑出人才獎勵實施要點。

胡金至表示，他上任後除培育體育人才外，亦戮力推行文化傳承，培養鄉內發展傳統文化風氣，其中族語更是致力推動的一部分，因此鼓勵鄉內族人參與「原住民族語言能力認證考試」、「參加族語比賽或各項藝能競賽」，如有好成績都有獎勵。