宜蘭臨時垃圾場變環保公園 市長帶頭清掃環境

宜蘭市臨時性垃圾場封場後，市公所逐年綠美化，轉型成一座「環保公園」。過年後上班第一天，市長江聰淵帶著一級主管及志工挽起衣袖清掃公園環境，由公家單位帶頭示範維護清靜家園。

位於宜蘭市金六結地區的環保公園，十幾年前是一座臨時性垃圾場，自從全縣垃圾運進焚化爐處理後，臨時垃圾場長期未使用而閒置，環境髒亂；公園毗鄰軍營，市公所於2018年7月獲得國防部同意，針對垃圾場進行環境綠美化工程，轉型為「環保公園」，不僅替宜蘭市增添一綠色空間，也吸引許多觀光遊客造訪。

從臨時性垃圾場變成環保公園，彷彿是點石成金，市公所考量人潮增加，在園區旁整建的停車空間，去年底完工開放；今年會繼續在陸續推出「公園有鹿」主題公園，景點更有看頭。