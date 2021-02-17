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基隆孝三路機車一位難求 收費亭閒置占位將拆變機車格

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆孝三路機車一位難求，收費亭閒置占位將拆變機車格。圖／議員童子瑋提供
基隆孝三路機車一位難求，收費亭閒置占位將拆變機車格。圖／議員童子瑋提供

基隆孝三路緊臨基隆火車站，很多通勤族在附近停放機車，加上臨近廟口，機車停車每天都是爆滿的情況，合法停車位一位難求。但機車族反映路邊收費亭早已閒置，卻占著地方無法利用。議員童子瑋在過年前與市府等單位會勘，決定拆除，附近改畫停車格，紓解停車需求。

童子瑋服務處接獲不少機車族反映，孝三路一帶機車停車格每天都停得滿滿的，要找合法畫設的格位很難，有時繞了好幾圈也找不到，很多去搭火車、去廟口還有孝三路美食店家的都會來搶位置，但收費亭早就沒有在用，卻不拆除。

童子瑋說，孝三路有很多美食店家，是重要商圈，附近停車位不足，收費亭當初設置地點規畫就不妥，影響用路人的視線，日前會同市府交通處、交通隊及文昌里長王明清等會勘，決定拆除改畫停車格。

童子瑋建議，孝三路停車空間嚴重不足，他建議機車停放可以改為斜向，增加停車車數。市府則表示，孝三路停車空間過度飽和，到處都塞滿機車，是否改為斜向要再研議。

附近商家表示，停在火車站旁停車場要收費，但停路邊的都不用錢，才會一位難求。

基隆孝三路機車一位難求，收費亭閒置占位將拆變機車格。圖／議員童子瑋提供
基隆孝三路機車一位難求，收費亭閒置占位將拆變機車格。圖／議員童子瑋提供

童子瑋 火車站 基隆

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