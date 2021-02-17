蘇澳臨港線唯一隧道拚活化 蘇澳公所打造自行車驛站

位在蘇澳港旁的台鐵「蘇東隧道」，因蘇澳港線已經停駛，蘇東隧道年久未再使用，蘇澳鎮公所爭取中央經費，擬在隧道內打造自行車驛站，規畫燈光照明、螢光彩繪等，完工後貫穿蘇港路與南方澳移山路，如同蘇澳版的「舊草嶺隧道」，工程預計今年6月完工。

蘇東隧道為台鐵蘇澳臨港線唯一的鐵路隧道，長約68公尺、寬5公尺，早期蘇澳臨港線貨運列車，從蘇澳港經蘇東隧道，與宜蘭線鐵路連接，後來因蘇澳臨港線使用率低，蘇東隧道也因此埋沒在蔓草中。

去年蘇澳鎮公所或的教育部補助，規畫南方澳山海漫遊自行車道工程，該條路線曾在去年獲選為台灣十大最讚亮點路線，但路線途經的蘇港路、移山路等路段，因車流量大，鎮公所轉而向台鐵爭取蘇東隧道使用。

最近鎮公所獲得台鐵點頭同意，計畫投入800萬元，活化該座隧道，因隧道長約68公尺，且可連接台2線，公所計畫於隧道興建自行車驛站，規畫有燈光照明、3D銀光彩繪以及綠雕等等，為蘇澳自行車道觀光增添能量以及亮點。