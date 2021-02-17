快訊

部桃抗體皆陰性！20名確診者近況曝光 兩人在加護病房

「五福臨門」落空 美確診婦入境台灣2個月自費採檢陽性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇澳臨港線唯一隧道拚活化 蘇澳公所打造自行車驛站

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
蘇澳臨港線的蘇東隧道，因廢棄未再使用，鎮公所爭取活化，將打造自行車驛站，可以騎行也可休憩。記者張議晨／翻攝
蘇澳臨港線的蘇東隧道，因廢棄未再使用，鎮公所爭取活化，將打造自行車驛站，可以騎行也可休憩。記者張議晨／翻攝

位在蘇澳港旁的台鐵「蘇東隧道」，因蘇澳港線已經停駛，蘇東隧道年久未再使用，蘇澳鎮公所爭取中央經費，擬在隧道內打造自行車驛站，規畫燈光照明、螢光彩繪等，完工後貫穿蘇港路與南方澳移山路，如同蘇澳版的「舊草嶺隧道」，工程預計今年6月完工。

蘇東隧道為台鐵蘇澳臨港線唯一的鐵路隧道，長約68公尺、寬5公尺，早期蘇澳臨港線貨運列車，從蘇澳港經蘇東隧道，與宜蘭線鐵路連接，後來因蘇澳臨港線使用率低，蘇東隧道也因此埋沒在蔓草中。

去年蘇澳鎮公所或的教育部補助，規畫南方澳山海漫遊自行車道工程，該條路線曾在去年獲選為台灣十大最讚亮點路線，但路線途經的蘇港路、移山路等路段，因車流量大，鎮公所轉而向台鐵爭取蘇東隧道使用。

最近鎮公所獲得台鐵點頭同意，計畫投入800萬元，活化該座隧道，因隧道長約68公尺，且可連接台2線，公所計畫於隧道興建自行車驛站，規畫有燈光照明、3D銀光彩繪以及綠雕等等，為蘇澳自行車道觀光增添能量以及亮點。

蘇澳鎮長李明哲說，蘇東隧道未來完工後，驛站將作為中間節點，遊客可在內休憩；另包含隧道、連接道路及廣場等工程，總長可延伸250公尺，再與南方澳山海漫遊自行車道串連，未來遊客可從蘇澳永樂車站，經蘇花改高架橋車道、白米木屐村、冷泉公園等景點，一路騎行至南方澳。

蘇澳臨港線的蘇東隧道，因廢棄未再使用，鎮公所爭取活化，將打造自行車驛站，可以騎行也可休憩。記者張議晨／翻攝
蘇澳臨港線的蘇東隧道，因廢棄未再使用，鎮公所爭取活化，將打造自行車驛站，可以騎行也可休憩。記者張議晨／翻攝

蘇澳 自行車 台鐵

延伸閱讀

新北納管共享機車、汽車、自行車 未依規定投放可罰9萬

90歲祖父講到哭 最年輕總經理如何拯救台灣第三大魚罐頭廠？

蘇花路廊南下車流多 蘇澳—崇德南下車程約88分

GameStop炒股風暴！當年叱咤美國的實體遊戲通路 難擋數位浪潮連3年巨虧 萎縮命運還能逆轉？

相關新聞

基隆蓋首件集村農舍 議員：合法不見得合理 憂衝擊生態

基隆市第一件合法集村農舍興建案，正在七堵姜子寮山興建中，目前建物已經蓋起，訂名「綠莊」，預定民國111年完工。議員王醒之...

基隆孝三路機車一位難求 收費亭閒置占位將拆變機車格

基隆孝三路緊臨基隆火車站，很多通勤族在附近停放機車，加上臨近廟口，機車停車每天都是爆滿的情況，合法停車位一位難求。但機車...

蘇澳臨港線唯一隧道拚活化 蘇澳公所打造自行車驛站

位在蘇澳港旁的台鐵「蘇東隧道」，因蘇澳港線已經停駛，蘇東隧道年久未再使用，蘇澳鎮公所爭取中央經費，擬在隧道內打造自行車驛...

宜蘭新城橋完工通車 林佳龍今慰問感謝施工團隊

連接宜蘭市與員山鄉的新城橋前年2月開工後，原訂去年5月完工，卻一再跳票，工程單位備受批評，經全力趕工，終於在春節前完成新...

春節連假花蓮湧百萬人次 垃圾量暴增至3千噸

春節7天連假結束，花蓮縣不只旅宿住房率高達9成，湧入約百萬人次，垃圾量也隨之增加，據縣府環保局統計，春節垃圾量暴增至30...

台東縣規畫海綿城市 盼明年推出示範區

全球暖化導致氣候異常，暴雨不斷，台東縣今年規畫海綿城市，將在台東市投入6億元經費辦區段徵收及相關工程，開闢示範區，縣府地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。