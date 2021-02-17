宜蘭新城橋完工通車 林佳龍今慰問感謝施工團隊

連接宜蘭市與員山鄉的新城橋前年2月開工後，原訂去年5月完工，卻一再跳票，工程單位備受批評，經全力趕工，終於在春節前完成新橋。交通部長林佳龍今天下午與立委陳歐珀及公路總局長許鉦漳視察並慰問施工人員，感謝施工團隊能夠克服困難，全力以赴，帶給地方一座安全舒適且便捷的新橋。

新城橋改建工程路段位於台7丁線14K+415，是一座橫跨宜蘭市、員山鄉的重要橋梁，肩負同樂、枕山、大礁溪地區居民進出安全。因橋梁寬度狹窄僅8米寬，常造成車輛事故發生，104年8月陳歐珀立委邀請公路總局局長、四工處處長現勘，爭取改建成16米寬雙車道汽機車分流橋梁，維護用路人安全。

公路總局四區工程處於105年底開始辦理拓寬設計，期間歷經5次發包，終於在107年11月決標，108年2月開工，工程經費3億多。原訂去年5月完工，卻一再跳票，當地居民受不了，去年11月掛白布條抗議，立委陳歐珀去年底也多次前往了解工程狀況，協助施工團隊解決問題，終於在去年最後一天、即12月31日完成階段性通車，今年2月6日過年前全部完工。

工程單位今天說明這座橋梁在施工及設計上3個特點，一，為避免因半半施工時對於交通的干擾，以全橋封閉型式施工，並於替代路線增設號誌、交通設施，路面改善等方式提升替代路線安全性。二，為了使改建後新橋坡度更和緩，使兩側居民，能夠順利通過橋梁，保持原有防汛道路橋下高度，並利用工法選擇使坡度能夠更和緩，三，由於短期強降雨愈發頻繁，員山端側溝設計加大，改善居民淹水困境，以避免財產損失。

陳歐珀表示，改建後的新橋橋面加寬、坡度更和緩、車道分流、標誌標線清楚，讓來往行人車輛通行更安全順暢。