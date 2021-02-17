春節連假花蓮湧百萬人次 垃圾量暴增至3千噸

春節7天連假結束，花蓮縣不只旅宿住房率高達9成，湧入約百萬人次，垃圾量也隨之增加，據縣府環保局統計，春節垃圾量暴增至3000公噸，是非假日的3倍。由於台泥窯燒垃圾設備尚未啟用，有空間就地掩埋，或送宜蘭利澤焚燒，其餘的垃圾先「打包」堆放，包起來以減少異味。

花蓮縣政府觀光處統計，旅遊人次至初四（15日）為止，各車站吞吐量達17萬6000人次，鯉魚潭有5萬人次、七星潭4萬3000人次、東大門夜市防疫採總量管制，為11萬9342人次，台泥DAKA園區7萬1000人次，新天堂樂園40萬人次，太魯閣國公園5萬8000人次，遠雄海洋公園2萬3000人次，共約94萬人次。

遊客量一多，垃圾量跟著增加，環保局廢棄物管理科長張華砡說，非假日一天有150公噸垃圾量，7天就有1000餘公噸，春節7天連假暴增為3000餘公噸，多是商圈、民宿飯店及餐飲業小吃店的垃圾。

花蓮縣13鄉鎮垃圾掩埋場多數已飽和，張華砡表示，目前秀林鄉、新城鄉、壽豐鄉垃圾掩埋場還有空間，因此就地掩埋；其餘垃圾跨縣市運到宜蘭利澤焚化爐處理，每天焚化量約100公噸，剩下的垃圾量從2018年累積到現在有2萬6000公噸，須等到台泥窯燒垃圾設備啟用後才能焚燒。