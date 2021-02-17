春節湧入逾百萬人次 台東今起4天全面大消毒

春節假台東湧入逾100萬人次觀光客，今天上班首日台東縣政府宣布立即展開4天的全縣大消毒，範圍包括331處熱門景點和126所高中職以下校園環境消毒。

台東縣政府交通及觀光發展處今天統計，從2月10日（小年夜）至16日（初五）進入台東的車流量達24萬9494車次，比去年少3萬6189車次，減少約13%；加上火車及飛機運輸，估湧入超過70萬人次。

交觀處表示，整體觀光人次估比去年少了約1成左右，對於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情造成觀光人潮減少的情形確有影響，但仍在可接受範圍。台東幅員廣闊，大山大海及新鮮的空氣仍是疫情期間觀光客的首選，自然吸引許多來台東的觀光客。

依縣府統計，7天春節連假有100萬人次湧入台東縣，且全縣高中職以下學校也將在下周一正式開學。台東縣政府防疫不敢掉以輕心，今天春節過後上班首日立即展開全縣大消毒，預計4天時間完成。

包括台東市區、縱谷、南迴地區及海線的關山鎮米國學校及成功鎮比西里岸等人潮聚集的熱門景點等共331處，以及協助126間高中職以下學校校園消毒，總計457處公共場所，以守護民眾健康，提供優質校園與遊憩環境。

台東縣長饒慶鈴上午由環保局長郭建成、文化處長鍾青柏陪同，前往台東兒童蛋糕主題公園及美術館視察防疫消毒大隊執行勤務，並宣布為期4天全縣大消毒工作即刻展開。

環保局綜合計劃科表示，為維持台東安心好環境，在去年疫情爆發初期成立的台東縣防疫消毒大隊，成員都是環保局員工或各地清潔隊員，去年一整年總計在全縣重要人潮聚集處消毒超過5000次，整體消毒面積更突破700萬平方公尺，相當於700座棒球場。