台東縣規畫海綿城市 盼明年推出示範區

全球暖化導致氣候異常，暴雨不斷，台東縣今年規畫海綿城市，將在台東市投入6億元經費辦區段徵收及相關工程，開闢示範區，縣府地政處重劃科表示，目前仍在規畫設計中，貯水量仍須計算，將讓公園成為滯洪池，並設置透水舖面把雨水導入地底散流。

縣府在台東市豐榮和豐樂南區辦區段徵收，並推動導入水環境低衝擊及韌性海綿城市開發工程，本月剛剛發包，總經費約6億元，其中工程約2億2000萬元，中央補助4200萬餘元。目前時程計畫下半年著手推動，明年汛期可展現成果。

地政處重劃科表示，全縣第一處海綿城市示範區預定設在台東市漢陽南路附近，豐樂里南區將是第二處。近年來氣候暖化異常，經常出現暴雨，台東市雖因人口分散未受災，依然要有防患未然的概念，決定在推動區段徵收時同時打造海綿城市。

初步規畫在漢陽南路附近區段徵收時做透水舖面道路，並把公園打造為滯洪池，除了充當海綿城市，貯水也可用來澆灌公園林木和消防救災。縣內以人口比較密集的台東市為主要示範區，如展現效果，將再擴大規畫。