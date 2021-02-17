初六開工日 花蓮校園全面大消毒安心迎開學

開工第一天，花蓮縣環保局結合全縣13鄉鎮市清潔隊，赴校園展開一連3天的全面大消毒；花蓮市公所清潔隊從明義國小開始，以稀釋後的漂白水噴灑校園周邊環境，市長魏嘉賢也前往視察並慰勉隊員辛勞，希望協助校園全面消毒，讓學生安心迎接新學期。

花蓮縣環保局環境稽查科長林蔡毓表示，春節連假前，就已經針對交通場站、觀光景點、人潮聚集加強消毒。開年後，全縣從高中職一直到幼兒園共239所學校，今天起全面消毒，預計今天可以完成136所，所有消毒工作會在19日完成，趕得上22日的開學日。另外，觀光景點、交通場站這幾天也會再次全面消毒。

花蓮市共42所學校需要消毒，清潔隊長吳慶展說，若今天不下雨，可以全面完成。市長魏嘉賢說，花蓮縣府在放寒假前已宣布寒假期間校外人士禁入校園，因此開學前的消毒重點，會以校園周邊，尤其是年假期間遊客經常行經的路段為重點，讓家長和學生都能安心迎接開學的到來。

魏嘉賢也慰勉清潔隊員辛勞，表示清潔隊員從農曆年前的國家清潔周就忙碌到現在，過年前要清運大型廢棄物、市容清掃與清洗，初四恢復清運後，又忙著為市民清運年節期間累積的垃圾，今天起再到校園周邊消毒，非常辛苦，請市民給予隊員們更多鼓勵與支持。