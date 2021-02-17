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台東今起4天 展開全縣防疫大消毒
春節7天連假結束，今天上班日，台東縣展開為期4天的防疫大消毒，縣長饒慶鈴視察消毒工作，預計全縣457處完實施防疫消毒。
饒慶鈴表示，防疫消毒全縣16個鄉鎮市同步實施，消毒區域包括331處景點熱區、126間高中以下學校，時間從今天起至20日止。
春節連假期間，縣政府統計雖車潮相較去年減少1成左右，但仍吸引逾33萬車潮湧進台東，以1車4人來算，還是突破百萬人潮。
因此，避免防疫漏洞，縣府展開大消毒，其中，重點放在學校校區，包括教室、運動場、洗手台、廁所及遊樂設施等，會在開學前完成消毒。
環保局說，人潮密集交通場站、商圈、公園或熱門景點等場所時也將消毒，民眾務必佩戴口罩，並應以肥皂勤洗手、降低感染風險。
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