天行者送200元紅包！盼街友1天3餐無虞 帶來新年新希望

基隆市生命線前主任李昌萬今晚與家人和友人，在基隆、台北分送紅包、暖暖包、襪子和蛋黃派給「路行者（街友）」。他把農曆年間關懷街友稱為「天行者出任務」，已連續關懷12年。送給街友的紅包都有手寫祝福文字，傳遞真誠與尊重。內裝200元，期待一年剛開始，能有一天三餐無虞帶來人生新希望。

李昌萬以每10年為一個階段規畫人生，年輕時在萬里鄉公所任職，因兼任社區營造中心主委，有計畫培訓志工照顧獨居長者。離開鄉公所後，李昌萬投身職場打拚7年，奠定事業基礎後，進入創世基金會任職3年，重回職場7年後，再把餐飲事業交棒經理人，改任基隆市生命線主任3年，去年重新展開職場人生。

因為在創世、人安、華山基金會工作經驗，李昌萬12年前開始在農曆年間，拿出部分比例收入和友人贊助的資源，在基隆、台北分送紅包給街友。他的孩子快成年時也邀請加入，體驗關懷他人的用心和方法。今晚全家人仍是一起出動，另有10名左右友人同行。