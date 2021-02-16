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天行者送200元紅包！盼街友1天3餐無虞 帶來新年新希望
基隆市生命線前主任李昌萬今晚與家人和友人，在基隆、台北分送紅包、暖暖包、襪子和蛋黃派給「路行者（街友）」。他把農曆年間關懷街友稱為「天行者出任務」，已連續關懷12年。送給街友的紅包都有手寫祝福文字，傳遞真誠與尊重。內裝200元，期待一年剛開始，能有一天三餐無虞帶來人生新希望。
李昌萬以每10年為一個階段規畫人生，年輕時在萬里鄉公所任職，因兼任社區營造中心主委，有計畫培訓志工照顧獨居長者。離開鄉公所後，李昌萬投身職場打拚7年，奠定事業基礎後，進入創世基金會任職3年，重回職場7年後，再把餐飲事業交棒經理人，改任基隆市生命線主任3年，去年重新展開職場人生。
因為在創世、人安、華山基金會工作經驗，李昌萬12年前開始在農曆年間，拿出部分比例收入和友人贊助的資源，在基隆、台北分送紅包給街友。他的孩子快成年時也邀請加入，體驗關懷他人的用心和方法。今晚全家人仍是一起出動，另有10名左右友人同行。
李昌萬今年準備400個紅包和400份禮品送給街友，眾人今晚8點半在基隆文化中心集合，隨後到基隆街友休息地點分送紅包，預計晚上10點多轉往台北萬華艋舺公園，晚上11點前往台北火車站，向街友表達關懷之意。
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