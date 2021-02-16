過年放煙火不帶走垃圾 有如遛狗不隨手清狗便惹人厭

農曆過年連假的夜晚常見有人施放煙火或鞭炮取樂，卻對產生的垃圾置之不理。大武崙海岸原章魚游泳池、「KEELUNG」地標一帶，都出現不少煙火空盒和燃放過的鞭炮，有人拍照上傳網路，批評太沒公德心，獲得不少網友認同，有人還點出海門天險、國家新城溜冰場一樣慘不忍睹。

基隆市環保局長賴煥紘說，民眾在自家頂樓和屋外施放煙火、鞭炮，通常不會置之不理，製造髒亂，在海邊等遊樂地點放完煙火，當然也不應拍拍屁股走人。在享受施放和觀賞煙火的歡愉過後，如果沒有自行清理產生的垃圾，依廢棄物清理法可處1200元到6000元罰鍰。

春節假期不少人愛夜遊，並施放煙火、鞭炮助興。臉書在基隆相關社團連兩天出現「垃圾文」，批評放煙火的人缺乏公德心，留下滿地垃圾。

許姓網友今天把在章魚游泳池拍攝的照片，上傳「基隆人」臉書社團，貼文寫「拜託大家可以有點公德心好嗎？」，指帶小孩到章魚游泳池一帶遊玩，竟看到滿地垃圾。多名網友留言認同，批評放煙火的人不應該「玩後不理」。

在許姓網友貼文的前一天，曹姓網友已上傳「KEELUNG」地標滿地垃圾照片到相同臉書社團，感嘆基隆最美的基隆地標竟滿目瘡痍，有人有錢買煙火，為何不懂得帶走垃圾，而且「每年都一樣」。