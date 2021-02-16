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「基隆青年夢工場」網站優化 協助青年創業及經營事業

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府優化「基隆青年夢工場」網站，希望透過單一窗口協助青年創業及經營事業。圖／基市府產發處提供
基隆市政府優化「基隆青年夢工場」網站，希望透過單一窗口協助青年創業及經營事業。圖／基市府產發處提供

基隆市政府成立「基隆青年夢工場」網站，協助青年解決創業面臨的問題，近期推出5項優化功能，在網頁提供最新消息、找資金、逛課程、青年暖暖包、輔導個案選項，希望透過單一窗口，提供青年在創業路上，更便利地獲得公部門創業資金及資源等訊息，安心築夢及經營事業。

市府產業發產處表示，青年創業除了要有創意的商業獲利模式，能否獲得資金支援也是重要環節。市府去年執行「青孵計畫」，共補助11家在地創業青年，並鼓勵在地企業創新研發，拓展商機，累計從2016年到2020年協助業者金額達6300多萬元。

產發處指出，青年朋友創業不易，為能協助青年解決創業路上遇到的難題，同時適時提供相關創業資訊，特別優化「基隆青年夢工場」網站設計，透過單一窗口將資源集中，提供青年在創業路上，能夠更快、更便利獲得公部門資源。

5項優化功能：

1、最新消息：彙整中央及基隆市最新、即時青年資源相關資訊。

2、找資金：提供基隆市及中央青年創業資金補助方案，如創業金補助、青創貸款及利息補貼等申請須知、方式及時間。

3、逛課程：以電子行事曆方式列表，提供政府單位安排的青年創業專業課程，讓青年朋友可一鍵連結立即報名。

4、青年暖暖包：提供政府機關各項青年資源，彙集經濟部新創圓夢網、推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫（SBTR）、農委會青農輔導平台等青年創業資源相關計畫，基隆市青年創業補助計畫、地方型SBIR、青創貸款及利息補貼、文化、住宅、教育、社會福利等相關資訊及聯絡窗口。

5、輔導個案：匯集基隆成功創業廠商案例供青年朋友們參考，若有任何問題也可在網頁「聯絡我們」發問，留下所遭遇困難和問題後，由專人回覆及服務。

產發處表示，「基隆青年夢工場」是青年專屬網站，藉由整合中央及地方資源，提供各階段創業資源與資訊。市府未來將陸續開辦創業知識課程，規劃青年空間基地，提升青年創業能量，陪伴更多青年創業。

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