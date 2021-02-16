花蓮富南窯場熄火關爐 營造生態化身旅人之家

曾升起熊熊烈火，橘紅色的焰火製成一塊塊磚，原是蔗農苦惱的黏土，卻成了磚造房屋的基本素材，因市場需求曾爬上巔峰；如今窯場依舊保有昔日建築，但以嶄新面貌迎接旅人。

來到花蓮最南端的富里鄉，遠遠就能看見一根約13層樓高的大煙囪矗立在一片綠色田野間。一旁的八卦窯將近一甲子歲月，如今已是花蓮縣文化局登錄的歷史建築。

「磚窯居」第三代主人徐尉傑說，富南磚窯場建於民國55年，58年由爺爺徐鏡明買下，專門生產紅磚提供玉里以南至鹿野以北花蓮、台東地區的建築使用。當時八卦窯燒製紅磚趕不及市場需求，為了增加產量，還增建一座隧道窯。

過去附近種植白甘蔗，土質為黏土，每當下雨黏土遇水黏腳又滑溜，採蔗工人在雨水和泥濘中寸步難行。當甘蔗園轉為設立窯場，黏土正好成為燒製紅磚的原料土。

隨著環保意識抬頭，無法再挖掘黏土獲取原料，加上台灣建築的轉型，傳統窯場不得不吹起熄燈號，於是八卦窯於61年退役，隧道窯則於80年停止運轉。

不再製磚的富南磚窯場，一度閒置荒廢，不僅窯體被埋在土堆裡，還曾被當成羊舍和雞舍使用，甚至改為水田種稻，期間遭遇無數次的颱風破壞場房。

徐尉傑說，89年碧利斯颱風襲台，閒置中的磚窯場受到嚴重損毀，父母不捨祖傳家業就此傾圮消失，因此決心修復整建，歷經7年的時間，完全由父母親力親為修復完成，96年2月被花蓮縣文化局登錄為歷史建築。

隧道窯的上方採不損及窯體的鋼構方式，建構成一排採光良好的住宿房間，97年以「磚窯居」為名，經營民宿。

徐尉傑說，隧道窯的窯洞裡住著台灣葉鼻蝠，牠們每年冬天會到別處避寒，但避寒期間會總會有3至4隻左右的台灣葉鼻蝠留守家園，等到第二年春天到來，台灣葉鼻蝠成群再回到隧道窯裡棲息。

漫步「磚窯居」園區，除了歷史建築的窯場，樹木花草盎然，雞鴨兔恣意悠遊，不同品種的荷和蓮映著天光，蝴蝶、蜻蜓、蜜蜂在花叢間飛舞，儼然生態農場。如今窯場已不再生火開爐，化身成特色民宿，重新賦予窯場新風貌。