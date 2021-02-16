花蓮光復馬佛部落 柴燒陶藝暖心創奇蹟

花蓮光復鄉馬佛社區為生態永續打造蝙蝠屋，成為全國7大暖心社區榜首，也是農村再生明星社區；還將傳統磚窯改建為柴窯，培訓老農為陶藝種子教師，不斷創造「馬佛奇蹟」。

根據網路溫度計調查評選，全台7大最有溫度的「暖心系」社區，花蓮馬佛社區排名第一。

馬佛社區位於花蓮縣中區光復鄉的東南方，花蓮溪水系與秀姑巒溪水系以此為分水嶺，綠坡倚海岸山脈緩緩而下，形成花東縱谷少見的平地梯田，因而有「綠野香坡」美譽。

由於水源充沛，到處可見到天然湧泉與濕地，成為社區種植稻米的灌溉水源，也保存了豐富的自然生態。

與多數農村一樣，馬佛社區青壯人口外流嚴重。民國98年一群畢業於西富國小的同學，基於對家鄉的懷念及責任感，返鄉成立以農村發展為重點的「綠野香坡農村發展協會」，開始凝聚居民共識，恢復在地的昔日榮光。

綠野香坡農村發展協會理事長張秀真說，社區有一群日出而息，日落而作的蝙蝠，每到傍晚，這些成群結隊的蝙蝠軍團就會出動，把田裡的害蟲吃光光。

因此，她開始宣導蝙蝠對農作的好處，並透過國小發起的「蝙蝠復育計畫」，逐步建立起友善蝙蝠的環境。社區也成立砍草志工隊，用傳統人工除草取代除草劑，帶入友善環境的永續生態觀念。

張秀真指出，馬佛社區擁有悠久的製陶歷史，60年代至70年代此處曾有數家磚窯場，以生產紅磚為主，造就當時社區的繁榮；可惜10餘年光景磚窯場即停產歇業，留下高聳的煙囪讓人抹不去記憶。

101年社區通過農村再生計畫，運用在地的泥土來製陶或作為釉料，因而生出「馬佛陶」的概念。由花蓮陶藝學會莊文慶等專業人士協助，與在地國小的原住民課程結合，重新呈現阿美族坑燒製陶的方法，並培訓社區居民製作陶珠、陶壺等藝品。

馬佛社區藉著這些活動將阿美族祖先斷層的手工藝填補起來，並啟發將陶土產品與「友蝠米」共同行銷的構想，同時提升農村生活品質與休閒品味。