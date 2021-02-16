花蓮好事集友善土地 與農友交流有溫度

花蓮一群熱愛土地的農友共同成立「花蓮好事集」，堅持每週末聚集面對消費者傳遞友善土地的理念，至今邁入11年。以「好人多的地方總有好事發生」為發想，有著期許與自信。

花蓮好事集協會理事長黃彥儒被稱作「穿著Prada的農夫」，他曾是台北精品店的高階主管，為了陪伴年邁的父母，8年前辭職返鄉，換下時髦的外衣，穿上塑膠雨鞋與父母到果園裡照顧果樹與蔬菜，並藉著自己過去的經驗行銷農產品。

黃彥儒說，10多年走來相當不容易，不論天氣多寒冷或是下雨多麼不方便，這一群農友天未亮就得起床，從玉里、瑞穗等鄉鎮，載著辛苦收成的農作物驅車數10公里來到花蓮市擺攤販售。

從開創事集至今仍每週末不缺席的有瑞穗鄉秀珠有機果園、彌勒有機果園、夢田生態農場、玉里鎮吟軒茶坊、壽豐鄉山邊采園、吉安鄉明淳有機農場等。

秀珠有機果園由蔡秀珠和女兒黃玲雯共同負責擺攤，當選百大青農的黃玲雯返鄉與母親三代堅持友善的耕作方式、低碳循環式農法，尊重及愛護自己家鄉的土地。

蔡秀珠說，推動她們母女10多年來每週不輟的擺攤，動力來自於與消費者的感情，老顧客每週期待見面，聽到顧客食用後的讚美，就會燃起信心與堅持。有時大家還會熱心的分享買菜回家如何料理比較好吃，更像是老朋友閒話家常。

明淳有機農場主人陳文富和陳柏叡父子種植有機蔬菜有成，陳柏叡說，每個月出貨3000箱有蔬菜宅配全台客戶；從爺爺的時代為台糖種甘蔗，爸爸轉型有機耕作，他協助父親之外也培育有機種苗。來到市集擺攤樂此不疲，在於與其他小農或消費者交流更有溫度。

成立於2010年12月的「花蓮好事集」，幕後推手是當時花蓮縣農業處專員許志銘和東華大學自然資源與環境學系副教授蔡建福，產官學合作，為有機農業創造一個充滿在地特色的舞台。

當時基地設在明義國小活動中心前，2011年3月遷移到鐵道園區二館外的空地，又於2015年6月遷移至自由廣場（花蓮舊監獄），去年10月獲文化局支持，再度遷回鐵道文化二館，在老樹和人文建築的相伴下，場域溫馨讓人流連。

「花蓮好事集」強調自然農法與友善環境的耕作方式，遵循參與式保障體系的驗證精神，不使用農藥、化肥與除草劑，以誠為本、在互信的基礎上，建立透明與公開性，減少中盤的層層剝削和行政干預。

黃彥儒說，除了擺攤，也安排各項田間參訪、體驗活動等。為倡導低塑減碳生活，事集不提供提袋，反而希望消費者提供還堪用的提袋，讓袋子「在你我之間旅行」，更多元的綠色消費活動，使永續環境的概念深植並落實於社會大眾。

「花蓮好事集」除了擺攤販售農產品之外，也藉由市集的空間，舉辦講座、音樂會、親子活動、閱讀分享等「好事」，創造在地居民豐富的生活體驗。