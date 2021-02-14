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影／初三情人節宜花現出遊潮 清水地熱車龍綿延2公里
今天是大年初三也是西洋情人節，宜蘭好天氣，熱門景點清水地熱上午8時園區還沒開，停車場停車就達到容留量50%的管制標準，啟動一出一進管制，目前等著入場的車子超過200輛，車龍綿延2.5公里。
清水地熱位於大同鄉、三星鄉交界處的清水溪谷，是宜蘭縣政府轄管風景區，可泡腳、賞景、煮食，春節期間天天湧現人潮，12日初一全天達4820名遊客，初二也有4000人入園。
縣政府工商旅遊處表示，清水地熱園區春節期間開放時間為上午9時至下午5時，初一、初二都在園區開放不久，上午9時許就達到總量管制標準。
今天宜蘭好天氣，更有許多車子怕塞爆，在園區還沒開放前，搶先前往等待，因此上午8時園區還沒開放，車輛就停滿，啟動管制。到上午9時許，排隊車輛已經到台7丙線4.2公里處（離管制口約2.5公里），排隊車輛超過200輛。
花蓮台開新天堂樂園，遠雄海洋公園今天也是一大早就有大批人潮走春。遠雄海洋公園表示，過年期間，初一初五每天發送100名紅包，6歲以下兒童著紅色上衣可免費入場，還有全新的海獅巡警隊趣味登場，歡迎民眾一遊。
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