珍珠串鍊 南迴鐵路將成最美的微笑曲線

南迴鐵路電氣化後，下一站將以美學打造8個火車站，每個車站都是一個移動的美術館，就像亮麗的珍珠，將南迴鐵路連結成最美麗的微笑曲線。

南迴鐵路電氣化後縮短行車時程，也讓普悠瑪號穿梭南迴鐵路，不過沿線車站老舊。立法委員劉櫂豪民國108年間就要求交通部配合南迴鐵路電氣化後，以新美學概念改善南迴線火車站，提升車站效能，促進產業發展。

去年12月間，擔任立法院交通委員會召委的劉櫂豪邀請交通部長林佳龍和台鐵局、鐵道局人員到台東視察南迴鐵路沿線火車站再造計畫。

當時林佳龍表示，將南迴鐵路打造成觀光鐵道交通部已在前瞻預算編列新台幣7億多元預算，計畫進行鐵路車站美學及功能提升，把整個南迴鐵路發展成一個移動美術館，每一個車站都有特色，結合在地文化與生態，還有人文和自然的風景。

台鐵道局表示，南迴車站改善計畫以美學打造8個車站，其中台東的知本、太麻里、金崙站分別有溫泉、金針山、小鎮風光等景點，因此朝向觀光發展類型；台東大武、屏東內獅和南州站朝向人文特色類型；屏東的加祿和佳冬站則規劃美感環境型。

劉櫂豪表示，這些融入美學、人文特色的火車站，就像一顆一顆閃亮的珍珠，連結起來將會是最美的微笑曲線 （南迴鐵路從屏東潮州穿越中央山脈尾端到台東，路線宛如一個微笑曲線），1月19日立法院會已經通過前瞻基礎建設計畫第3期特別預算。

鐵道局表示，「台鐵南迴鐵路車站風貌改造建設計畫」已提報國發會審議，行政院爰核定將該計畫納入「觀光前瞻建設計畫-台鐵車站美學及功能提升計畫」，規劃改善南迴鐵路8座車站，總經費新台幣7億餘元。另包含西部幹線8座車站，合計總經費11.26億元，預算已經通過，可以準備執行了。