哪裡有需要就往哪裡跑 藍色特快車將走入歷史

10年前因陸客團遊覽車在蘇花公路墜海，它復出行駛北迴線；南迴線電氣化後又支援當區間車。這列哪邊有需要就哪邊跑的藍色「特快車」用自己的速度播映窗外景色。

「快上車」，有12節車廂的台鐵復興號691班次列車超過240公尺長，從車頭望向車尾幾乎跟花蓮火車站的月台一樣長。列車即將開車，台鐵員工在月台上招呼旅客先上車再找車廂。

691班次列車星期日下午2時3分從花蓮發車後直達松山，下午4時36分抵達台北，行車時間只有2小時33分，只比前一班普悠瑪慢5分鐘，但票價只有普悠瑪的64折，因平日不開車，1星期只開這1班，被鐵道迷稱為神秘列車。

這班神祕列車，是在北部念書的花蓮學子的最愛。陳姓學生說，691跑的比自強號快，但車資比自強號便宜且每次都可以買到座位。黃姓女學生說，她每次回台北念書都搭這班車，「俗擱大碗，幾乎和普悠瑪一樣快」。

陳姓鐵道迷說，這幾年復興號減少，他也是最近才聽說有這班「神秘列車」，真是不可思議。

「內行人才知道」台鐵局花蓮運務段段長吳金添說，這班列車很少人知道，他的小孩從花蓮回台北上班也都是搭這班車。他說，民國99年10月21日颱風梅姬造成蘇花公路坍方，陸客團遊覽車落海造成20名中國大陸籍團員死亡和失蹤，中國下令旅行團宜蘭至花蓮必須搭乘火車。

因此99年12月退出西部幹線和南迴線的復興號列車，隨即在北迴線復出，將原專車改成正常班次，每天往返3班次。為了達到更高疏運效果，週日特別多出691班次，因此只有少數人知道有這班列車，加上12個車廂將近600個座位，「幾乎都可以買到座位」。

吳金添表示，復興號列車，是台灣鐵路管理局所轄鐵路客車車種之一，自強號列車等級以下的第3級客車車種，「哪裡有需要就往哪裡跑，任勞任怨」。

他說，69年間首批15輛台製冷氣對號車廂完工，同年7月台鐵利用這些冷氣對號車廂與內裝較高級的舊莒光號車廂混合編組於台北–花蓮間及台北–高雄間各試開4列次。70年3月這些冷氣對號車改稱為復興號，有60個座位仍附掛在莒光號列車上，因此列車又稱為莒興號，同年12月莒興號廢除，正式獨立為「復興號」。

吳金添說，民國99年12月22日復興號淡出西部縱貫線、南迴鐵路。但隔日因蘇花公路陸客團遊覽車墜海事件又復出行駛北迴線，承擔疏運陸客團體重責大任。

去年，南迴鐵路電氣化通車後，藍皮普快列車走入歷史，於是復興號車廂的編組當區間車。

吳金添說，北迴線復興號106年曾創下搭車人數94萬6427人次，營收金額為8447萬4051元，為國內提升觀光產業及創造機會功不可沒，隨著陸客團的驟減，以及台鐵新購的城際列車陸續到位，預計在民國113年走入歷史。

最廉價的藍色「特快車」，奔馳40年，窗外播映的是西部幹線的繁華、北迴線的山川美景、南迴線的壯闊太平洋。