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花蓮六十石山掉落高約170公分巨石阻路 警民協力清路障
花蓮山區時常降雨，疑天雨影響土石鬆動，富里鄉六十石山聯外產業道路遭高約170公分巨石阻斷，還有樹木橫躺在路上，玉里警分局獲報後，與民眾合力排除樹幹及石塊，並請富里鄉公所移走巨石，維護交通安全，幸皆無人員傷亡。
玉里警分局表示，竹田派出所警員邱皇儒日前執行巡邏勤務，接獲富里鄉竹田村長陳勝駿來電，稱有人發現六十石山產業道路上山方向6.5公里處，有一塊巨石掉落於道路中間，3公里處也有不小的樹木橫躺在道路，嚴重影響用路人上下山的安全。
於是警員與陳村長立即上山查看，驚見高約170公分、寬約180公分的巨石，「這砸到人車一定很恐怖」，2人先徒手將小顆石頭及樹木一一排除；另大型巨石因人力無法移動，決定在落石前後擺放三角錐，警示往來車輛，並立即通知富里鄉公所出動大型機具，順利排除路障。
警員邱皇儒說，該道路車輛往來頻繁，有立即移除障礙物的必要，以防止意外事故的發生，有效維持交通順暢，及保護用路人生命、身體、財產安全。
玉里分局長陳蔚文表示，近日天氣不穩定，山區常會下雨，因雨勢瞬間大量降下，導致路基鬆軟不穩，土石容易崩落，路樹容易倒塌。呼籲民眾進出入山區時應隨時注意天候、路況，尤其午後及夜間的山區特別要注意小心慢行，避免發生危險。
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